Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо будет готово оформить трансфер за 25 миллионов евро
Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 23:08 | Обновлено 09 июля 2026, 23:29
1884
3

Динамо будет готово оформить трансфер за 25 миллионов евро

В клубе определились с ценой на Пономаренко

09 июля 2026, 23:08 | Обновлено 09 июля 2026, 23:29
1884
3 Comments
Динамо будет готово оформить трансфер за 25 миллионов евро
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Журналист Виктор Вацко поделился своим мнением о возможном трансфере нападающего «Динамо» Матвея Пономаренко.

«Думаю, карьера Пономаренко только начинает набирать обороты. Ему всего 20 лет, впереди ещё достаточно времени, чтобы повысить свою трансферную стоимость. Убеждён, что «Динамо» не продаст его дешёво. Если предложение будет меньше 25 миллионов евро, то к братьям Суркисам даже не стоит обращаться. В этой ситуации время работает на «Динамо».

Что касается возможного трансфера уже этим летом, то всё будет зависеть от многих факторов. Если Матвей начнёт регулярно забивать в квалификации еврокубков, это только усилит впечатление от его результативности в чемпионате, статуса лучшего бомбардира и дебюта за национальную сборную. Тогда может появиться клуб, который будет готов заплатить большие деньги.

Сейчас для него самое важное — хорошо проявить себя в квалификации еврокубков. Впрочем, я не очень верю, что этим летом «Динамо» отпустит Пономаренко. Для меня он — одна из главных изюминок украинской Премьер-лиги», — сказал Вацко.

По теме:
Экс-форвард Динамо: «Команда не готова к выступлениям в еврокубках»
Президент Университати: «Динамо остается фаворитом»
Бразилец из Карпат возвращается в Италию
Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Теннис | 09 июля 2026, 08:39 1
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма

Украинка вышла в полуфинал престижного турнира

ФОТО. Дешам вынужденно заменил Мбаппе в четвертьфинале ЧМ против Марокко
Футбол | 10 июля 2026, 00:46 0
ФОТО. Дешам вынужденно заменил Мбаппе в четвертьфинале ЧМ против Марокко
ФОТО. Дешам вынужденно заменил Мбаппе в четвертьфинале ЧМ против Марокко

Килиан попросил замену на 77-й минуте, наставник Франции выпустил Жана-Филиппа Матета

В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
Футбол | 09.07.2026, 09:35
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Теннис | 09.07.2026, 18:15
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Украина уступила Китаю на его поле в Лиге наций
Волейбол | 09.07.2026, 17:00
Украина уступила Китаю на его поле в Лиге наций
Украина уступила Китаю на его поле в Лиге наций
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олійченко збирає перегляди
все зрузуміло
Ответить
0
Чим треба думати, щоб навіть 15 мільйонів платити за такого гравця? Ну більше 10 голів забити в чемпіонаті України - це ніщо. Нажаль, ціни на гравців стали просто неадекватними і тепер навіть якесь лайно розпіжонене коштує по 100 мільйонів. То може є якась логіка, що і за Пономаренка хочуть 25 мільйонів
Ответить
0
Яка різниця за скільки продасться поліно? На Монако на деякий час вистачить, а на більше - і не треба.
Ответить
-1
Популярные новости
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
09.07.2026, 00:03
Футбол
Букмекеры выбрали главного фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/4 финала
Букмекеры выбрали главного фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/4 финала
08.07.2026, 08:45 1
Футбол
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
08.07.2026, 07:07 10
Футбол
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
08.07.2026, 04:35 7
Бокс
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
08.07.2026, 16:50 64
Теннис
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
08.07.2026, 07:00 52
Футбол
Кличко принял непростое решение и уехал в чужую для себя страну
Кличко принял непростое решение и уехал в чужую для себя страну
08.07.2026, 09:02
Баскетбол
В ФИФА приняли решение по арбитру. Его нужно отстранить, это разочарование
В ФИФА приняли решение по арбитру. Его нужно отстранить, это разочарование
08.07.2026, 01:32 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем