Динамо будет готово оформить трансфер за 25 миллионов евро

Журналист Виктор Вацко поделился своим мнением о возможном трансфере нападающего «Динамо» Матвея Пономаренко.

«Думаю, карьера Пономаренко только начинает набирать обороты. Ему всего 20 лет, впереди ещё достаточно времени, чтобы повысить свою трансферную стоимость. Убеждён, что «Динамо» не продаст его дешёво. Если предложение будет меньше 25 миллионов евро, то к братьям Суркисам даже не стоит обращаться. В этой ситуации время работает на «Динамо».

Что касается возможного трансфера уже этим летом, то всё будет зависеть от многих факторов. Если Матвей начнёт регулярно забивать в квалификации еврокубков, это только усилит впечатление от его результативности в чемпионате, статуса лучшего бомбардира и дебюта за национальную сборную. Тогда может появиться клуб, который будет готов заплатить большие деньги.

Сейчас для него самое важное — хорошо проявить себя в квалификации еврокубков. Впрочем, я не очень верю, что этим летом «Динамо» отпустит Пономаренко. Для меня он — одна из главных изюминок украинской Премьер-лиги», — сказал Вацко.