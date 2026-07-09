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Англия
09 июля 2026, 14:28 | Обновлено 09 июля 2026, 14:39
244
0

Вингер Челси: «Я чувствую себя как другой игрок»

Джесси Дерри прокомментировал подписание нового контракта с лондонским клубом

09 июля 2026, 14:28 | Обновлено 09 июля 2026, 14:39
244
0
Вингер Челси: «Я чувствую себя как другой игрок»
ФК Челси. Джесси Дерри
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Английский вингер Джесси Дерри прокомментировал подписание нового контракта с лондонским «Челси»:

«Для меня это сбывшаяся мечта — связать своё будущее с таким великим клубом, как «Челси». Я просто с нетерпением жду того, что будет дальше.

За последние 12 месяцев я чувствую себя совсем другим игроком, чем тогда, когда только присоединился к команде, и это заслуга всех тренеров, с которыми я работал. Они сыграли огромную роль в том, чтобы помочь мне стать лучше.

Уже благодаря тому небольшому опыту выступлений за основную команду в прошлом сезоне я даже не мог представить себе другого места, где бы я хотел строить своё будущее. Выбор был очевиден».

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продление контракта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси
Дмитрий Вус Источник: ФК Челси
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