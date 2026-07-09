Вингер Челси: «Я чувствую себя как другой игрок»

Английский вингер Джесси Дерри прокомментировал подписание нового контракта с лондонским «Челси»:

«Для меня это сбывшаяся мечта — связать своё будущее с таким великим клубом, как «Челси». Я просто с нетерпением жду того, что будет дальше.

За последние 12 месяцев я чувствую себя совсем другим игроком, чем тогда, когда только присоединился к команде, и это заслуга всех тренеров, с которыми я работал. Они сыграли огромную роль в том, чтобы помочь мне стать лучше.

Уже благодаря тому небольшому опыту выступлений за основную команду в прошлом сезоне я даже не мог представить себе другого места, где бы я хотел строить своё будущее. Выбор был очевиден».