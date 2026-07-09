ФОТО. Динамо провело официальную предматчевую тренировку перед игрой Q1 ЛЕ

​Киевское Динамо провело официальную предматчевую тренировку перед стартом в Лиге Европы, втором по силе еврокубковом турнире.

Вечером 9 июля Динамо в польском Люблине в матче 1-го раунда квалификации ЛЕ встретится с командой Университатя Клуж из РумЫнии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер Игорь Костюк и защитник Томаш Кендзера приняли участие в предматчевой пресс-конференции.

Матч против Университатя Клуж состоится в четверг, 9 июля, в польском Люблине на Арене Люблин.

Начало встречи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы – в 20:00 по киевскому времени.

Фотогалерея