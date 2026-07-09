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Лига Европы
09 июля 2026, 02:56 | Обновлено 09 июля 2026, 02:57
38
0

ФОТО. Динамо провело официальную предматчевую тренировку перед игрой Q1 ЛЕ

Киевская команда в польском Люблине сыграет с клубом Университатя Клуж

09 июля 2026, 02:56 | Обновлено 09 июля 2026, 02:57
38
0
ФОТО. Динамо провело официальную предматчевую тренировку перед игрой Q1 ЛЕ
ФК Динамо
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​Киевское Динамо провело официальную предматчевую тренировку перед стартом в Лиге Европы, втором по силе еврокубковом турнире.

Вечером 9 июля Динамо в польском Люблине в матче 1-го раунда квалификации ЛЕ встретится с командой Университатя Клуж из РумЫнии.

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Главный тренер Игорь Костюк и защитник Томаш Кендзера приняли участие в предматчевой пресс-конференции.

Матч против Университатя Клуж состоится в четверг, 9 июля, в польском Люблине на Арене Люблин.

Начало встречи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы – в 20:00 по киевскому времени.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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