ФОТО. Динамо провело официальную предматчевую тренировку перед игрой Q1 ЛЕ
Киевская команда в польском Люблине сыграет с клубом Университатя Клуж
Киевское Динамо провело официальную предматчевую тренировку перед стартом в Лиге Европы, втором по силе еврокубковом турнире.
Вечером 9 июля Динамо в польском Люблине в матче 1-го раунда квалификации ЛЕ встретится с командой Университатя Клуж из РумЫнии.
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Главный тренер Игорь Костюк и защитник Томаш Кендзера приняли участие в предматчевой пресс-конференции.
Матч против Университатя Клуж состоится в четверг, 9 июля, в польском Люблине на Арене Люблин.
Начало встречи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы – в 20:00 по киевскому времени.
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