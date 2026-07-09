«Это недостойно». Сын диктатора поддержал Мбаппе

Сесе Секо Мобуту Нзанга Нгбангаве, сын диктатора Заира Мобуту, прокомментировал гневное заявление сенатора Парагвая Селесты Амарильи относительно поведения нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против национальной команды своей страны – 0:1:

«Расистские заявления сенатора Парагвая Селесты Амарильи в адрес Килиана Мбаппе отвратительны. Отказывать ему в статусе француза из-за его африканского происхождения, оскорблять его и прибегать к худшим колониальным стереотипам — это недостойно политического деятеля.

Килиан Мбаппе — француз и человек африканского происхождения. Ему не нужно выбирать между своей страной и корнями или оправдываться перед кем-либо. Я полностью его поддерживаю. Расизм — это не мнение».