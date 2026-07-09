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Чемпионат мира
09 июля 2026, 04:08 |
303
0

«Это недостойно». Сын диктатора поддержал Мбаппе

Сесе Секо Мобуту Нзанга Нгбангаве отреагировал на хейт в сторону француза

09 июля 2026, 04:08 |
303
0
«Это недостойно». Сын диктатора поддержал Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сесе Секо Мобуту Нзанга Нгбангаве, сын диктатора Заира Мобуту, прокомментировал гневное заявление сенатора Парагвая Селесты Амарильи относительно поведения нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против национальной команды своей страны – 0:1:

«Расистские заявления сенатора Парагвая Селесты Амарильи в адрес Килиана Мбаппе отвратительны. Отказывать ему в статусе француза из-за его африканского происхождения, оскорблять его и прибегать к худшим колониальным стереотипам — это недостойно политического деятеля.

Килиан Мбаппе — француз и человек африканского происхождения. Ему не нужно выбирать между своей страной и корнями или оправдываться перед кем-либо. Я полностью его поддерживаю. Расизм — это не мнение».

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сборная Франции по футболу сборная Парагвая по футболу Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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