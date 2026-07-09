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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лидс подписал бывшего вингера Ливерпуля
Англия
09 июля 2026, 04:00 |
62
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лидс подписал бывшего вингера Ливерпуля

Гарри Уилсон покинул Фулхэм

09 июля 2026, 04:00 |
62
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лидс подписал бывшего вингера Ливерпуля
ФК Лидс. Гарри Уилсон
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«Лидс» официально объявил о подписании контракта с валлийским вингером Гарри Уилсоном.

Отмечается, что контракт между 29-летним футболистом и «павлинами» будет действовать до лета 2030 года.

Переход состоялся на правах свободного агента, поскольку недавно истек контракт игрока с лондонским «Фулхэмом».

В сезоне 2025/26 Гарри Уилсон провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 11 забитыми голами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока «Ливерпуля» в 25 миллионов евро.

Ранее «Лидсу» посоветовали подписать Александра Зинченко.

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Фулхэм Лидс Гарри Уилсон трансферы трансферы АПЛ свободный агент
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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