ОФИЦИАЛЬНО. Лидс подписал бывшего вингера Ливерпуля

«Лидс» официально объявил о подписании контракта с валлийским вингером Гарри Уилсоном.

Отмечается, что контракт между 29-летним футболистом и «павлинами» будет действовать до лета 2030 года.

Переход состоялся на правах свободного агента, поскольку недавно истек контракт игрока с лондонским «Фулхэмом».

В сезоне 2025/26 Гарри Уилсон провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 11 забитыми голами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока «Ливерпуля» в 25 миллионов евро.

Ранее «Лидсу» посоветовали подписать Александра Зинченко.