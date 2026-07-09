ОФИЦИАЛЬНО. Лидс подписал бывшего вингера Ливерпуля
Гарри Уилсон покинул Фулхэм
«Лидс» официально объявил о подписании контракта с валлийским вингером Гарри Уилсоном.
Отмечается, что контракт между 29-летним футболистом и «павлинами» будет действовать до лета 2030 года.
Переход состоялся на правах свободного агента, поскольку недавно истек контракт игрока с лондонским «Фулхэмом».
В сезоне 2025/26 Гарри Уилсон провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 11 забитыми голами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока «Ливерпуля» в 25 миллионов евро.
Ранее «Лидсу» посоветовали подписать Александра Зинченко.
🏴 𝗖𝗿𝗼𝗲𝘀𝗼 𝗛𝗮𝗿𝗿𝘆!— Leeds United (@LUFC) July 8, 2026
Leeds United is delighted to announce the signing of exciting forward Harry Wilson, who arrives at Elland Road on a four-year-deal pic.twitter.com/bQVMpYFSo8
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