Испания10 июля 2026, 08:55 | Обновлено 10 июля 2026, 09:09
14736
6
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Футболист попрощался с Гарсией
10 июля 2026, 08:55 | Обновлено 10 июля 2026, 09:09
14736
Подпишитесь на новости Sport.ua
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин попрощался с испанским защитником Франом Гарсией после его ухода из «королевского клуба».
«Брат, я буду скучать по тебе. Желаю тебе больших успехов, ты заслуживаешь всего самого лучшего! Ты настоящий топ как на поле, так и за его пределами», – отметил Андрей Лунин в своем Instagram.
Ранее стало официально известно, что Фран Гарсия покинул «Реал» и продолжит карьеру в «Бетисе». Футболист выступал за клуб с 2023 года, когда перешёл из «Райо Вальекано».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 09 июля 2026, 15:18 29
Встреча состоится 9 июля и начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву
Футбол | 10 июля 2026, 07:02 1
Виктор может перейти в «Эспаньол»
Теннис | 09.07.2026, 08:39
Бокс | 10.07.2026, 06:32
Футбол | 10.07.2026, 07:08
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Наркотики зло, автор досить приймати
Який же той олійченко довбак
Одне з правил редакційної політики сайту sport.ua каже:Заголовок та підзаголовок не можуть брехати. Категорично неприпустимі ситуації, коли в читача складається враження, що його заохотили відкрити сторінку обманом, навіть якщо це стало результатом «стиснення», спрощення фактів під обсяг заголовка. Істотне перебільшення і применшення в заголовку також сприймається, як брехня;Олійченко, чому не виконуєш правило? Заголовок має бути десь таким: "Астон Вілла цікавиться Трубіним, клуб контактував з воротарем".Таких статей взагалі не має бути на сайті спортивних новин.
Показать Скрыть 1 ответ
Олійниченко ти бовдур. Чому не воюєш?
Ахах, цікаво коли настане час повідомлень з проханням з найкращим баночником усіх часів??)
Популярные новости
08.07.2026, 10:18 37
09.07.2026, 06:22 9
09.07.2026, 09:35 6
09.07.2026, 04:25 10
09.07.2026, 18:15 19
09.07.2026, 20:10 128
08.07.2026, 14:05 1
09.07.2026, 08:18 21