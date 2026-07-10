Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Испания
10 июля 2026, 08:55 | Обновлено 10 июля 2026, 09:09
14736
6

Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал

Футболист попрощался с Гарсией

10 июля 2026, 08:55 | Обновлено 10 июля 2026, 09:09
14736
6 Comments
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунін
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин попрощался с испанским защитником Франом Гарсией после его ухода из «королевского клуба».

«Брат, я буду скучать по тебе. Желаю тебе больших успехов, ты заслуживаешь всего самого лучшего! Ты настоящий топ как на поле, так и за его пределами», – отметил Андрей Лунин в своем Instagram.

Ранее стало официально известно, что Фран Гарсия покинул «Реал» и продолжит карьеру в «Бетисе». Футболист выступал за клуб с 2023 года, когда перешёл из «Райо Вальекано».

По теме:
Участник Лиги чемпионов может подписать украинца за два миллиона евро
Арсенал и Ливерпуль поспорят за очередного грузинского феномена
Знаменитый клуб ведет переговоры с ПСЖ о трансфере Забарного
Бетис трансферы Реал Мадрид Ла Лига трансферы Ла Лиги Фран Гарсия Андрей Лунин
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(270)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Теннис | 09 июля 2026, 15:18 29
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Уимблдона

Встреча состоится 9 июля и начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву

Цыганков получил роскошный вариант продолжения карьеры
Футбол | 10 июля 2026, 07:02 1
Цыганков получил роскошный вариант продолжения карьеры
Цыганков получил роскошный вариант продолжения карьеры

Виктор может перейти в «Эспаньол»

Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Теннис | 09.07.2026, 08:39
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
Костюк уже заработала рекордные призовые на Уимблдоне. Стала известна сумма
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
Бокс | 10.07.2026, 06:32
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
ФОТО. Красавица-ведущая ЛЧ впечатлила фанатов горячими снимками
Футбол | 10.07.2026, 07:08
ФОТО. Красавица-ведущая ЛЧ впечатлила фанатов горячими снимками
ФОТО. Красавица-ведущая ЛЧ впечатлила фанатов горячими снимками
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Наркотики зло, автор досить приймати
Ответить
+3
Який же той олійченко довбак 
Ответить
+2
Одне з правил редакційної політики сайту sport.ua каже:Заголовок та підзаголовок не можуть брехати. Категорично неприпустимі ситуації, коли в читача складається враження, що його заохотили відкрити сторінку обманом, навіть якщо це стало результатом «стиснення», спрощення фактів під обсяг заголовка. Істотне перебільшення і применшення в заголовку також сприймається, як брехня;Олійченко, чому не виконуєш правило? Заголовок має бути десь таким: "Астон Вілла цікавиться Трубіним, клуб контактував з воротарем".Таких статей взагалі не має бути на сайті спортивних новин.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Олійниченко ти бовдур. Чому не воюєш?
Ответить
+1
Ахах, цікаво коли настане час повідомлень з проханням з найкращим баночником усіх часів??)
Ответить
0
Популярные новости
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
08.07.2026, 10:18 37
Футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
09.07.2026, 06:22 9
Футбол
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
09.07.2026, 09:35 6
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
09.07.2026, 04:25 10
Бокс
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
Через боль. Определена первая финалистка Уимблдона-2026
09.07.2026, 18:15 19
Теннис
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
09.07.2026, 20:10 128
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Определены соперники украинских клубов в Лиге чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Определены соперники украинских клубов в Лиге чемпионов
08.07.2026, 14:05 1
Футзал
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
Лунин выбрал новый клуб. Готовится трансфер в легендарную команду
09.07.2026, 08:18 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем