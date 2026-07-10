Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин попрощался с испанским защитником Франом Гарсией после его ухода из «королевского клуба».

«Брат, я буду скучать по тебе. Желаю тебе больших успехов, ты заслуживаешь всего самого лучшего! Ты настоящий топ как на поле, так и за его пределами», – отметил Андрей Лунин в своем Instagram.

Ранее стало официально известно, что Фран Гарсия покинул «Реал» и продолжит карьеру в «Бетисе». Футболист выступал за клуб с 2023 года, когда перешёл из «Райо Вальекано».