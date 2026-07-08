Новая претензия. Бельгия обратилась в ФИФА из-за тренировочной базы
На этот раз организация пошла навстречу бельгийцам
Федерация футбола Бельгии продолжает требовать от ФИФА объяснений относительно решения приостановить одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна, что позволило ему сыграть против нее в матче 1/8 финала – 4:1.
Однако это не единственная претензия бельгийской стороны, которая теперь выразила недовольство еще и тренировочной базой команды в Лос-Анджелесе.
В заявлении Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) говорится, что после прибытия в Университет Лойола Мэримаунт (LMU), где команда должна была начать подготовку к четвертьфиналу, проверка поля показала, что «качество игровой поверхности не соответствовало минимальным требованиям для проведения тренировки».
После этого RBFA обратилась в ФИФА с просьбой изменить тренировочную базу команды. На этот раз организация не стала возражать бельгийцам и удовлетворила их запрос.
Теперь сборная Бельгии будет готовиться к четвертьфинальному матчу против Испании на тренировочной базе клуба МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» в Карсоне.
Матч четвертьфинала чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Испании состоится 10 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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