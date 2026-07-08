Новая претензия. Бельгия обратилась в ФИФА из-за тренировочной базы

Федерация футбола Бельгии продолжает требовать от ФИФА объяснений относительно решения приостановить одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна, что позволило ему сыграть против нее в матче 1/8 финала – 4:1.

Однако это не единственная претензия бельгийской стороны, которая теперь выразила недовольство еще и тренировочной базой команды в Лос-Анджелесе.

В заявлении Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) говорится, что после прибытия в Университет Лойола Мэримаунт (LMU), где команда должна была начать подготовку к четвертьфиналу, проверка поля показала, что «качество игровой поверхности не соответствовало минимальным требованиям для проведения тренировки».

После этого RBFA обратилась в ФИФА с просьбой изменить тренировочную базу команды. На этот раз организация не стала возражать бельгийцам и удовлетворила их запрос.

Теперь сборная Бельгии будет готовиться к четвертьфинальному матчу против Испании на тренировочной базе клуба МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» в Карсоне.

Матч четвертьфинала чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Испании состоится 10 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени.