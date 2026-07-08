Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новая претензия. Бельгия обратилась в ФИФА из-за тренировочной базы
Чемпионат мира
08 июля 2026, 23:22 | Обновлено 08 июля 2026, 23:25
550
0

Новая претензия. Бельгия обратилась в ФИФА из-за тренировочной базы

На этот раз организация пошла навстречу бельгийцам

08 июля 2026, 23:22 | Обновлено 08 июля 2026, 23:25
550
0
Новая претензия. Бельгия обратилась в ФИФА из-за тренировочной базы
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Федерация футбола Бельгии продолжает требовать от ФИФА объяснений относительно решения приостановить одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна, что позволило ему сыграть против нее в матче 1/8 финала – 4:1.

Однако это не единственная претензия бельгийской стороны, которая теперь выразила недовольство еще и тренировочной базой команды в Лос-Анджелесе.

В заявлении Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) говорится, что после прибытия в Университет Лойола Мэримаунт (LMU), где команда должна была начать подготовку к четвертьфиналу, проверка поля показала, что «качество игровой поверхности не соответствовало минимальным требованиям для проведения тренировки».

После этого RBFA обратилась в ФИФА с просьбой изменить тренировочную базу команды. На этот раз организация не стала возражать бельгийцам и удовлетворила их запрос.

Теперь сборная Бельгии будет готовиться к четвертьфинальному матчу против Испании на тренировочной базе клуба МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» в Карсоне.

Матч четвертьфинала чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Испании состоится 10 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Игроки сборной Мексики отказались от роскошного подарка
В Европе требуют расследовать связи Инфантино с Трампом
Три страны решительно против. УЕФА пресечет возвращение российских клубов
ФИФА сборная Бельгии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
Футбол | 08 июля 2026, 15:22 4
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол

Возвращение россиян в ближайшее время не планируется

Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Бокс | 08 июля 2026, 19:40 0
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика

Энтони отметил умение украинца активизироваться в заключительной части боя

Определена соперница Костюк в полуфинале Уимблдона-2026
Теннис | 08.07.2026, 17:01
Определена соперница Костюк в полуфинале Уимблдона-2026
Определена соперница Костюк в полуфинале Уимблдона-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал контракт с вингером английской сборной
Футбол | 08.07.2026, 23:21
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал контракт с вингером английской сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал контракт с вингером английской сборной
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 08.07.2026, 07:00
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
07.07.2026, 07:08 48
Теннис
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
08.07.2026, 07:07 8
Футбол
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
07.07.2026, 08:48 6
Футбол
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
08.07.2026, 10:18 32
Футбол
Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира
Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира
07.07.2026, 14:44 1
Бокс
В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
08.07.2026, 10:09 5
Футбол
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
08.07.2026, 16:50 65
Теннис
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
08.07.2026, 02:58 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем