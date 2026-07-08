ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал контракт с вингером английской сборной
Джесси Дерри продлил соглашение с лондонским клубом
Лондонский «Челси» официально объявил о продлении контракта с английским вингером Джесси Дерри.
Отмечается, что новый договор между «синими» и 19-летним футболистом будет действовать до лета 2032 года.
В сезоне 2025/26 Джесси Дерри провел 3 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Англии U-19 в 2 миллиона евро.
Ранее «Челси» официально объявил о подписании контракта с португальским вингером Жовани Кенди.
Chelsea is delighted to announce that Jesse Derry has signed a new contract until 2032.— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 8, 2026
Congratulations, Jesse! 💙
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