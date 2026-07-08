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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал контракт с вингером английской сборной
Англия
08 июля 2026, 23:21 |
311
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал контракт с вингером английской сборной

Джесси Дерри продлил соглашение с лондонским клубом

08 июля 2026, 23:21 |
311
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал контракт с вингером английской сборной
ФК Челси. Джесси Дерри
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Лондонский «Челси» официально объявил о продлении контракта с английским вингером Джесси Дерри.

Отмечается, что новый договор между «синими» и 19-летним футболистом будет действовать до лета 2032 года.

В сезоне 2025/26 Джесси Дерри провел 3 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Англии U-19 в 2 миллиона евро.

Ранее «Челси» официально объявил о подписании контракта с португальским вингером Жовани Кенди.

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Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта
Дмитрий Вус Источник: ФК Челси
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