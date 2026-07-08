ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал контракт с вингером английской сборной

Лондонский «Челси» официально объявил о продлении контракта с английским вингером Джесси Дерри.

Отмечается, что новый договор между «синими» и 19-летним футболистом будет действовать до лета 2032 года.

В сезоне 2025/26 Джесси Дерри провел 3 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Англии U-19 в 2 миллиона евро.

Ранее «Челси» официально объявил о подписании контракта с португальским вингером Жовани Кенди.