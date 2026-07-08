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Англия
08 июля 2026, 23:15 | Обновлено 08 июля 2026, 23:16
752
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм отпустил хавбека в Баварию

Жоау Пальинья не останется в лондонском клубе

08 июля 2026, 23:15 | Обновлено 08 июля 2026, 23:16
752
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм отпустил хавбека в Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine
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Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил об уходе португальского опорного полузащитника Жоау Пальиньи.

«Шпоры» решили не активировать опцию выкупа в договоре аренды 30-летнего футболиста, поэтому он вернётся в состав мюнхенской «Баварии».

В сезоне 2025/26 Жоау Пальинья на правах аренды провёл 45 матчей на клубном уровне в составе «Тоттенхэма», отличившись 7 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее «Тоттенхэм» официально отпустил Раду Дрегушина в аренду в «Фиорентину».

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Тоттенхэм трансферы аренда игрока Бавария трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Жоау Пальинья
Дмитрий Вус Источник: ФК Тоттенхэм
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