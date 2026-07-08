ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм отпустил хавбека в Баварию

Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил об уходе португальского опорного полузащитника Жоау Пальиньи.

«Шпоры» решили не активировать опцию выкупа в договоре аренды 30-летнего футболиста, поэтому он вернётся в состав мюнхенской «Баварии».

В сезоне 2025/26 Жоау Пальинья на правах аренды провёл 45 матчей на клубном уровне в составе «Тоттенхэма», отличившись 7 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее «Тоттенхэм» официально отпустил Раду Дрегушина в аренду в «Фиорентину».