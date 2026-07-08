ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм отпустил хавбека в Баварию
Жоау Пальинья не останется в лондонском клубе
Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил об уходе португальского опорного полузащитника Жоау Пальиньи.
«Шпоры» решили не активировать опцию выкупа в договоре аренды 30-летнего футболиста, поэтому он вернётся в состав мюнхенской «Баварии».
В сезоне 2025/26 Жоау Пальинья на правах аренды провёл 45 матчей на клубном уровне в составе «Тоттенхэма», отличившись 7 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Ранее «Тоттенхэм» официально отпустил Раду Дрегушина в аренду в «Фиорентину».
Stepping up when we needed him most and giving everything for the Club.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 8, 2026
You'll always be part of our family, Joao 🤍 pic.twitter.com/WpRMWAvP7J
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