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Испания
08 июля 2026, 22:23 | Обновлено 08 июля 2026, 22:25
290
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бетис приобрел защитника мадридского Реала

Фран Гарсия сменил клуб в пределах Ла Лиги

08 июля 2026, 22:23 | Обновлено 08 июля 2026, 22:25
290
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бетис приобрел защитника мадридского Реала
Бетис
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«Бетис» сообщил на официальных страницах клуба о подписании Франа Гарсии.

Соглашение с 26-летним испанским левым защитником рассчитано на 4 года. Сумма трансфера из «Реала» составила 4 миллиона евро. Также «сливочные» получат 50% от его будущей перепродажи.

Гарсия – воспитанник мадридского «Реала», за основной состав которого сыграл 109 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 13 ассистов.

Кроме того, Фран с 2020 по 2023 год выступал за «Райо Вальекано», сыграв 122 матча, забив 5 голов и отдав 8 ассистов.

В прошлом сезоне «Бетис» занял пятое место в Ла Лиге и квалифицировался в Лигу чемпионов.

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Бетис Фран Гарсия Реал Мадрид Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Чирко Источник: ФК Бетис
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