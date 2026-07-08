ОФИЦИАЛЬНО. Бетис приобрел защитника мадридского Реала
Фран Гарсия сменил клуб в пределах Ла Лиги
«Бетис» сообщил на официальных страницах клуба о подписании Франа Гарсии.
Соглашение с 26-летним испанским левым защитником рассчитано на 4 года. Сумма трансфера из «Реала» составила 4 миллиона евро. Также «сливочные» получат 50% от его будущей перепродажи.
Гарсия – воспитанник мадридского «Реала», за основной состав которого сыграл 109 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 13 ассистов.
Кроме того, Фран с 2020 по 2023 год выступал за «Райо Вальекано», сыграв 122 матча, забив 5 голов и отдав 8 ассистов.
В прошлом сезоне «Бетис» занял пятое место в Ла Лиге и квалифицировался в Лигу чемпионов.
🎨🖌🖼— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 8, 2026
Quiero que me dibujes como a uno de tus fichajes de Bolaños de Calatrava. pic.twitter.com/SIAIpjILRU
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