Культовый британский клуб нацелился на трансфер Пономаренко

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Футболист «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко заинтересовал ряд европейских клубов благодаря успешной игре за столичный клуб.

Как отметил украинский журналист Виктор Вацко, на трансфер украинца появился новый претендент — 56-кратный чемпион Шотландии «Селтик».

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.