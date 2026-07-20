Культовый британский клуб нацелился на трансфер Пономаренко
На футболиста претендует «Селтик»
Футболист «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко заинтересовал ряд европейских клубов благодаря успешной игре за столичный клуб.
Как отметил украинский журналист Виктор Вацко, на трансфер украинца появился новый претендент — 56-кратный чемпион Шотландии «Селтик».
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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