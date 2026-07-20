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  4. Культовый британский клуб нацелился на трансфер Пономаренко
Украина. Премьер лига
20 июля 2026, 07:40 | Обновлено 20 июля 2026, 07:41
8571
7

Культовый британский клуб нацелился на трансфер Пономаренко

На футболиста претендует «Селтик»

20 июля 2026, 07:40 | Обновлено 20 июля 2026, 07:41
8571
7 Comments
Культовый британский клуб нацелился на трансфер Пономаренко
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Футболист «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко заинтересовал ряд европейских клубов благодаря успешной игре за столичный клуб.

Как отметил украинский журналист Виктор Вацко, на трансфер украинца появился новый претендент — 56-кратный чемпион Шотландии «Селтик».

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко Селтик
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
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Комментарии 7
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У Пономаренко з'явився "новий агент" . Розкручує та постійно продає його в культові клуби )
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+6
Хто ще сьогодні буде претендувати ?
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+2
Ну і знов, останній абзац просто топ 😁
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+1
Навіть не читав - це 💯 торчокъ олійченко
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+1
А рішення ще не прийняте?
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0
Еще остались культовые топ клубы, в которые Олийченко готов продать Мотю?!
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0
На футболіста претендує вібра...тор
Ответить
-2
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