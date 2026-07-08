Украина. Премьер лига08 июля 2026, 20:44 | Обновлено 08 июля 2026, 20:45
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ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала первого панамца в истории клуба
Верлей остался в УПЛ
08 июля 2026, 20:44 | Обновлено 08 июля 2026, 20:45
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«Кудровка» сообщила на официальном сайте о подписании Верлея Рейнальдиньо Барреры.
Детали контракта между клубом и 23-летним панамским форвардом не сообщаются, как и условия перехода из клуба «Альянса».
На родине Верлей защищал цвета панамских команд «Сан-Франциско» и «Альянсы», за которые суммарно провел 109 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 9 ассистов.
Последние полгода панамец провел на правах аренды в луганской «Заре», сыграв 6 матчей и забив 1 гол.
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