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Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 20:44 | Обновлено 08 июля 2026, 20:45
246
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала первого панамца в истории клуба

Верлей остался в УПЛ

08 июля 2026, 20:44 | Обновлено 08 июля 2026, 20:45
246
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка подписала первого панамца в истории клуба
Коллаж Кудровка
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«Кудровка» сообщила на официальном сайте о подписании Верлея Рейнальдиньо Барреры.

Детали контракта между клубом и 23-летним панамским форвардом не сообщаются, как и условия перехода из клуба «Альянса».

На родине Верлей защищал цвета панамских команд «Сан-Франциско» и «Альянсы», за которые суммарно провел 109 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 9 ассистов.

Последние полгода панамец провел на правах аренды в луганской «Заре», сыграв 6 матчей и забив 1 гол.

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Верлей Баррера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Кудровка Заря Луганск
Иван Чирко Источник: ФК Кудровка
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