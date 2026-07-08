Игорь КОСТЮК — о матче с румынами, потерях Динамо и Мунгенге
Тренер киевлян дал пресс-конференцию перед матчем Лиги Европы
Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк поделился своими мыслями о матче первого раунда квалификации Лиги Европы против «Университати» Клуж.
– Позади длительный период сборов. Соскучились ли вы по футболу? Какое у вас в целом настроение?
– Какое может быть настроение, когда третьи сутки подряд страна-агрессор обстреливает наши города, убивает наших граждан, женщин, детей, разрушает наши дома. Мы должны говорить об этом. Наши воины защищают Украину, мы благодарны им и ценим это.
Такое настроение — наша реальность
– Какова кадровая ситуация в команде на данный момент?
– К сожалению, за время сборов мы потеряли нескольких футболистов: Осипенко, Захарченко, Попова. У Лонвейка есть микротравмы. Все эти игроки завтра не смогут нам помочь.
При этом Кабаев и Тымчик, как и раньше, восстанавливаются после предыдущих травм. Но команда, несмотря на такие потери, с хорошим настроением готовится к матчу.
– Расскажите об «Университате».
– Хорошая команда, заслуживающая уважения. В прошлом чемпионате Румынии она заняла второе место. Сбалансированная команда. Последние полгода её возглавляет итальянский тренер, с которым «Университатя» начала прогрессировать. Нам хорошо известен стиль игры этой команды, тактические схемы, которые она использует. Известно нам и то, как играет каждый футболист «Университаты».
Но прежде всего мы надеемся на себя, я верю в команду, в своих игроков, всё будет зависеть от нас.
– Каковы ваши первые впечатления от Мунгенге?
– Мы общались с ним не раз. В частности, ещё тогда, когда он приезжал на медосмотр в Киев. Ему понравилось, что у нас достаточно молодых игроков из U-19, привлечённых в первую команду. Он сказал, что для него важно, чтобы тренер доверял молодым игрокам. Это тоже сыграло важную роль, когда он принимал решение присоединиться к нам.
Сейчас Мунгенге тренируется по индивидуальной программе, с командой пока не работает.
– Много говорится о том, что Мунгенге уговорили перейти в «Динамо» ещё и благодаря тому, что, когда он был в Киеве, обстрелов не было. Учитывая ситуацию последних дней и недель в Киеве, нет ли риска, что он побоится ехать в Киев?
– Игроки, которые подписывают контракты, понимают риски. Мы эти риски тоже понимаем. Но никто ничего не может гарантировать. Однако всё это обсуждается при подписании контракта, новички всё хорошо понимают.
– Во время сборов вы играли и против представителя Румынии — бухарестского «Рапида». Можно ли говорить, что это была генеральная репетиция перед завтрашним матчем?
– На сборах мы играли с разными командами, у каждой из которых свой стиль игры, свои тактические построения. Считаю, что матч с «Рапидом» тоже дал нам информацию о том, как нужно построить игру с «Университатой».
– В прошлом чемпионате Румынии «Университатя» забила 9 из 61 гола ударами из-за пределов штрафной площадки. Как этому противодействовать?
– Больше владеть мячом. (Улыбается).
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