Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк высказался о новичке команды Пьере Мунгенге.

– Одним из летних приобретений «Динамо» стал нападающий Пьер Мунгенге. Поделитесь впечатлениями от работы с ним в тренировочном процессе.

– Мы общались с Пьером, еще когда он приезжал в Киев на медосмотр. Парню понравилось, что в команде много молодых игроков, которые пришли из команды U19. Для него важно доверие тренера к молодым исполнителям. Это сыграло немалую роль в его решении присоединиться к «Динамо».

Сейчас Мунгенге занимается по индивидуальной программе, с командой пока не работал.

– Распространялась информация о том, что Мунгенге согласился на переход в «Динамо», поскольку в Киеве во время его визита не было обстрелов. Существует ли риск, что он или другие легионеры могут побояться вернуться в Киев из-за событий последних дней?

– Подписывая контракт, игроки осознают эти риски. Мы также их понимаем. Этот вопрос обсуждается с футболистами при заключении соглашения, они это хорошо понимают.