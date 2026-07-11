Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
Мунгенге пока тренируется индивидуально
Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк высказался о новичке команды Пьере Мунгенге.
– Одним из летних приобретений «Динамо» стал нападающий Пьер Мунгенге. Поделитесь впечатлениями от работы с ним в тренировочном процессе.
– Мы общались с Пьером, еще когда он приезжал в Киев на медосмотр. Парню понравилось, что в команде много молодых игроков, которые пришли из команды U19. Для него важно доверие тренера к молодым исполнителям. Это сыграло немалую роль в его решении присоединиться к «Динамо».
Сейчас Мунгенге занимается по индивидуальной программе, с командой пока не работал.
– Распространялась информация о том, что Мунгенге согласился на переход в «Динамо», поскольку в Киеве во время его визита не было обстрелов. Существует ли риск, что он или другие легионеры могут побояться вернуться в Киев из-за событий последних дней?
– Подписывая контракт, игроки осознают эти риски. Мы также их понимаем. Этот вопрос обсуждается с футболистами при заключении соглашения, они это хорошо понимают.
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