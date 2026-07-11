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  4. Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
Украина. Премьер лига
11 июля 2026, 02:32 |
88
0

Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока

Мунгенге пока тренируется индивидуально

11 июля 2026, 02:32 |
88
0
Костюк не допустил к тренировкам Динамо талантливого игрока
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк высказался о новичке команды Пьере Мунгенге.

– Одним из летних приобретений «Динамо» стал нападающий Пьер Мунгенге. Поделитесь впечатлениями от работы с ним в тренировочном процессе.

– Мы общались с Пьером, еще когда он приезжал в Киев на медосмотр. Парню понравилось, что в команде много молодых игроков, которые пришли из команды U19. Для него важно доверие тренера к молодым исполнителям. Это сыграло немалую роль в его решении присоединиться к «Динамо».

Сейчас Мунгенге занимается по индивидуальной программе, с командой пока не работал.

– Распространялась информация о том, что Мунгенге согласился на переход в «Динамо», поскольку в Киеве во время его визита не было обстрелов. Существует ли риск, что он или другие легионеры могут побояться вернуться в Киев из-за событий последних дней?

– Подписывая контракт, игроки осознают эти риски. Мы также их понимаем. Этот вопрос обсуждается с футболистами при заключении соглашения, они это хорошо понимают.

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Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига Пьер Мунгенге чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
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