Суркисы привезли в Динамо футболиста за большие деньги

«Динамо» заплатило значительную сумму за подписание Пьера Мунгенге, хотя юридически трансфер был оформлен как переход свободного агента.

По информации источника, конголезский футболист не продлил контракт с ПСЖ и присоединился к киевскому клубу без официальной компенсации. В то же время де-факто сделка не была бесплатной – при переходе фигурировала сумма с шестью нулями.

Также сообщается, что важную роль в трансфере сыграли братья Суркисы. Они не только убедили родителей Мунгенге согласиться на переезд в Украину, но и смогли заручиться поддержкой агентов игрока, которые существенно повлияли на его окончательное решение.