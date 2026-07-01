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  4. Суркисы привезли в Динамо футболиста за большие деньги
Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 20:22 |
1142
0

Суркисы привезли в Динамо футболиста за большие деньги

Трансфер Мунгенге не был бесплатным

01 июля 2026, 20:22 |
1142
0
Суркисы привезли в Динамо футболиста за большие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Мунгенге
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«Динамо» заплатило значительную сумму за подписание Пьера Мунгенге, хотя юридически трансфер был оформлен как переход свободного агента.

По информации источника, конголезский футболист не продлил контракт с ПСЖ и присоединился к киевскому клубу без официальной компенсации. В то же время де-факто сделка не была бесплатной – при переходе фигурировала сумма с шестью нулями.

Также сообщается, что важную роль в трансфере сыграли братья Суркисы. Они не только убедили родителей Мунгенге согласиться на переезд в Украину, но и смогли заручиться поддержкой агентов игрока, которые существенно повлияли на его окончательное решение.

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Динамо Киев Игорь Суркис трансферы ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ Пьер Мунгенге
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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