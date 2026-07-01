Суркисы привезли в Динамо футболиста за большие деньги
Трансфер Мунгенге не был бесплатным
«Динамо» заплатило значительную сумму за подписание Пьера Мунгенге, хотя юридически трансфер был оформлен как переход свободного агента.
По информации источника, конголезский футболист не продлил контракт с ПСЖ и присоединился к киевскому клубу без официальной компенсации. В то же время де-факто сделка не была бесплатной – при переходе фигурировала сумма с шестью нулями.
Также сообщается, что важную роль в трансфере сыграли братья Суркисы. Они не только убедили родителей Мунгенге согласиться на переезд в Украину, но и смогли заручиться поддержкой агентов игрока, которые существенно повлияли на его окончательное решение.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рико требует реванша
Даяна не сумела справиться с Джессикой Бузас Манейро, проиграв в трех сетах