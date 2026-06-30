Динамо заработало на трансфере украинца больше денег, чем ожидалось

Киевское «Динамо» завершило сделку по продаже украинского полузащитника Александра Яцыка в футбольный клуб «Харьков».

Ранее в украинских СМИ ходили слухи, что за трансфер Яцыка киевляне заработают три миллиона евро, однако, как отмечает ТаТоТаке, сумма сделки будет значительно выше и составит четыре миллиона евро.

В прошлом сезоне Яцык провел 27 матчей за «Динамо», в которых отличился тремя забитыми голами.

Недавно президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что Александр Ищенко покидает пост директора академии, и сообщил, останется ли он в структуре клуба.