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  4. Динамо заработало на трансфере украинца больше денег, чем ожидалось
Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 08:32 |
1932
3

Динамо заработало на трансфере украинца больше денег, чем ожидалось

Переход Яцыка обошёлся в 4 миллиона евро

30 июня 2026, 08:32 |
1932
3 Comments
Динамо заработало на трансфере украинца больше денег, чем ожидалось
ФК Динамо. Александр Яцык
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Киевское «Динамо» завершило сделку по продаже украинского полузащитника Александра Яцыка в футбольный клуб «Харьков».

Ранее в украинских СМИ ходили слухи, что за трансфер Яцыка киевляне заработают три миллиона евро, однако, как отмечает ТаТоТаке, сумма сделки будет значительно выше и составит четыре миллиона евро.

В прошлом сезоне Яцык провел 27 матчей за «Динамо», в которых отличился тремя забитыми голами.

Недавно президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что Александр Ищенко покидает пост директора академии, и сообщил, останется ли он в структуре клуба.

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Харьков Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Яцык
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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Головне на радощах не купувати таких як Тіаре з Бленуцами
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Госпідя, вже не 4,5 і навіть не 5,5 - уже 6,5 млн за 2 трансфери! В яких банках купюри маринувати? )
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Ну отлично.
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