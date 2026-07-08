«Сработало 5 раз из 5!» Щенсны раскрыл свое секретное чемпионское суеверие

36-летний вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал о своём секретном ритуале, который помогает ему завоевывать чемпионские титулы.

«У меня есть единственное жизненное суеверие: на последней тренировке в сезоне я играю как нападающий в каждом клубе. И когда я это делаю, в следующем сезоне мы выигрываем чемпионат. Это сработало 5 раз из 5!» – пояснил поляк.

Щенсны трижды становился чемпионом Италии с «Ювентусом» и дважды чемпионом Испании с «Барселоной». У Войцеха ещё год контракта с каталонским клубом.