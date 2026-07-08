«Сработало 5 раз из 5!» Щенсны раскрыл свое секретное чемпионское суеверие
Поляк тренируется в качестве нападающего
36-летний вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал о своём секретном ритуале, который помогает ему завоевывать чемпионские титулы.
«У меня есть единственное жизненное суеверие: на последней тренировке в сезоне я играю как нападающий в каждом клубе. И когда я это делаю, в следующем сезоне мы выигрываем чемпионат. Это сработало 5 раз из 5!» – пояснил поляк.
Щенсны трижды становился чемпионом Италии с «Ювентусом» и дважды чемпионом Испании с «Барселоной». У Войцеха ещё год контракта с каталонским клубом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер недоволен действиями арбитра в матче Аргентина – Египет
Голы у Александрии забили Максим Третьяков и Андрей Сторчоус