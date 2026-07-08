Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Сработало 5 раз из 5!» Щенсны раскрыл свое секретное чемпионское суеверие
Другие новости
08 июля 2026, 18:29 | Обновлено 08 июля 2026, 19:37
387
0

«Сработало 5 раз из 5!» Щенсны раскрыл свое секретное чемпионское суеверие

Поляк тренируется в качестве нападающего

08 июля 2026, 18:29 | Обновлено 08 июля 2026, 19:37
387
0
«Сработало 5 раз из 5!» Щенсны раскрыл свое секретное чемпионское суеверие
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

36-летний вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал о своём секретном ритуале, который помогает ему завоевывать чемпионские титулы.

«У меня есть единственное жизненное суеверие: на последней тренировке в сезоне я играю как нападающий в каждом клубе. И когда я это делаю, в следующем сезоне мы выигрываем чемпионат. Это сработало 5 раз из 5!» – пояснил поляк.

Щенсны трижды становился чемпионом Италии с «Ювентусом» и дважды чемпионом Испании с «Барселоной». У Войцеха ещё год контракта с каталонским клубом.

По теме:
«Не сдавайся!» Туран рассказал, как вдохновил Месси на суперкамбэк
Источник: Холанд с детства увлекается Реалом
Жирона начнет подготовку к новому сезону с тремя украинцами в составе
Войцех Щенсны Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: YouTube
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Футбол | 08 июля 2026, 07:54 25
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»

Тренер недоволен действиями арбитра в матче Аргентина – Египет

С мечтами про УПЛ. Александрия на домашней арене выиграла у Ингульца
Футбол | 08 июля 2026, 18:19 0
С мечтами про УПЛ. Александрия на домашней арене выиграла у Ингульца
С мечтами про УПЛ. Александрия на домашней арене выиграла у Ингульца

Голы у Александрии забили Максим Третьяков и Андрей Сторчоус

Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Теннис | 08.07.2026, 16:50
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Бокс | 08.07.2026, 08:02
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
Футбол | 08.07.2026, 09:42
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира
Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира
07.07.2026, 14:44 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
06.07.2026, 16:39 1
Баскетбол
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
08.07.2026, 07:00 50
Футбол
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
08.07.2026, 10:18 32
Футбол
В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
В Египте приняли ожидаемое решение после матча с Аргентиной на ЧМ-2026
08.07.2026, 10:09 4
Футбол
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
07.07.2026, 00:45
Футбол
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
07.07.2026, 09:40 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем