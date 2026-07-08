Пеллегрино МАТАРАЦЦО: «Ежедневно будем требовать от себя максимум»
Главный тренер «Реал Сосьедад» прокомментировал продление контракта с клубом
Главный тренер баскского «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо прокомментировал продление контракта с клубом:
«Я доволен тем, чего добился до сих пор, и, прежде всего, с нетерпением жду того, что нас ждет впереди. Я очень хорошо нашел общий язык с жителями Гипускоа, с игроками, с сотрудниками клуба; мы разделяем схожие ценности, и это облегчает налаживание контакта
У меня нет проблем с высокими требованиями и высокой планкой. Честно говоря, мы очень хорошо показываем себя в условиях давления, с нетерпением ждем предстоящих в этом сезоне соревнований и каждый день будем требовать от себя максимума, чтобы добиться наилучших результатов».
Под его руководством команда из Сан-Себастьяна сумела выиграть Кубок Испании, благодаря чему квалифицировалась в Лигу Европы. В Ла Лиге «чури-урдин» заняли 9-е место в турнирной таблице.
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