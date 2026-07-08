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Испания
08 июля 2026, 23:26 |
49
0

Пеллегрино МАТАРАЦЦО: «Ежедневно будем требовать от себя максимум»

Главный тренер «Реал Сосьедад» прокомментировал продление контракта с клубом

08 июля 2026, 23:26 |
49
0
Пеллегрино МАТАРАЦЦО: «Ежедневно будем требовать от себя максимум»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Главный тренер баскского «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо прокомментировал продление контракта с клубом:

«Я доволен тем, чего добился до сих пор, и, прежде всего, с нетерпением жду того, что нас ждет впереди. Я очень хорошо нашел общий язык с жителями Гипускоа, с игроками, с сотрудниками клуба; мы разделяем схожие ценности, и это облегчает налаживание контакта

У меня нет проблем с высокими требованиями и высокой планкой. Честно говоря, мы очень хорошо показываем себя в условиях давления, с нетерпением ждем предстоящих в этом сезоне соревнований и каждый день будем требовать от себя максимума, чтобы добиться наилучших результатов».

Под его руководством команда из Сан-Себастьяна сумела выиграть Кубок Испании, благодаря чему квалифицировалась в Лигу Европы. В Ла Лиге «чури-урдин» заняли 9-е место в турнирной таблице.

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Пеллегрино Матараццо чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Сосьедад Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Сосьедад
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