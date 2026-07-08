«Решил не мешать». Президент Харькова рассказал, как бросил Динамо

27-летний президент футбольного клуба «Харьков» Богдан Бойко вспомнил, как делал первые шаги в футболе в академии киевского «Динамо».

«Я играл за академию «Динамо» (Киев). Где-то до 13 лет, если я не ошибаюсь. Потом я решил не мешать «Динамо» играть и больше занялся учебой», – пояснил функционер.

В прошлом сезоне «Харьков» под старым названием «Металлист 1925» занял пятое место в турнирной таблице УПЛ. «Динамо» финишировало на четвертой строчке.