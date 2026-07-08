Украина. Премьер лига08 июля 2026, 14:44 |
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«Решил не мешать». Президент Харькова рассказал, как бросил Динамо
Богдан Бойко не захотел играть за «бело-синих»
08 июля 2026, 14:44 |
661
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27-летний президент футбольного клуба «Харьков» Богдан Бойко вспомнил, как делал первые шаги в футболе в академии киевского «Динамо».
«Я играл за академию «Динамо» (Киев). Где-то до 13 лет, если я не ошибаюсь. Потом я решил не мешать «Динамо» играть и больше занялся учебой», – пояснил функционер.
В прошлом сезоне «Харьков» под старым названием «Металлист 1925» занял пятое место в турнирной таблице УПЛ. «Динамо» финишировало на четвертой строчке.
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Комментарии 3
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Це він так м'яко натякнув, що футболіст з нього ніякий?
Показать Скрыть 1 ответ
Що за ноунейм ?
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