Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Решил не мешать». Президент Харькова рассказал, как бросил Динамо
Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 14:44 |
661
3

«Решил не мешать». Президент Харькова рассказал, как бросил Динамо

Богдан Бойко не захотел играть за «бело-синих»

08 июля 2026, 14:44 |
661
3 Comments
«Решил не мешать». Президент Харькова рассказал, как бросил Динамо
ФК Харьков. Богдан Бойко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

27-летний президент футбольного клуба «Харьков» Богдан Бойко вспомнил, как делал первые шаги в футболе в академии киевского «Динамо».

«Я играл за академию «Динамо» (Киев). Где-то до 13 лет, если я не ошибаюсь. Потом я решил не мешать «Динамо» играть и больше занялся учебой», – пояснил функционер.

В прошлом сезоне «Харьков» под старым названием «Металлист 1925» занял пятое место в турнирной таблице УПЛ. «Динамо» финишировало на четвертой строчке.

По теме:
В Оболони возникли проблемы в атаке
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал первого летнего новичка
Тарас МОРОЗ: «Был хороший игровой накал»
Богдан Бойко Харьков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Андрей Плыгун Источник: YouTube
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
Бокс | 08 июля 2026, 04:35 7
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике

Логан советует Александру завершить карьеру

Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира
Бокс | 07 июля 2026, 14:44 0
Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира
Александр Усик узнал свое место в рейтинге лучших боксеров мира

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе разместился на второй позиции

Лучшие бомбардиры ЧМ в истории. У Месси – 21 гол. С чем завершил Роналду?
Футбол | 08.07.2026, 07:25
Лучшие бомбардиры ЧМ в истории. У Месси – 21 гол. С чем завершил Роналду?
Лучшие бомбардиры ЧМ в истории. У Месси – 21 гол. С чем завершил Роналду?
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2026: Украина U-19 – Германия U-19
Футбол | 08.07.2026, 11:51
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2026: Украина U-19 – Германия U-19
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2026: Украина U-19 – Германия U-19
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
Футбол | 08.07.2026, 09:42
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Це він так м'яко натякнув, що футболіст з нього ніякий?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Що за ноунейм ?
Ответить
0
Популярные новости
Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
06.07.2026, 14:32 72
Теннис
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
7 футболистов, чьи карьеры пойдут вверх после участия в ЧМ-2026
06.07.2026, 15:15 12
Футбол
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
07.07.2026, 00:45
Футбол
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
06.07.2026, 08:19
Бокс
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
08.07.2026, 07:54 24
Футбол
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
07.07.2026, 08:48 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
07.07.2026, 10:07 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем