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Чемпионат мира
08 июля 2026, 14:10 | Обновлено 08 июля 2026, 14:14
436
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Впервые с 2002 года в 1/4 финала вышла только одна южноамериканская команда

Один в поле не воин?

08 июля 2026, 14:10 | Обновлено 08 июля 2026, 14:14
436
2 Comments
Впервые с 2002 года в 1/4 финала вышла только одна южноамериканская команда
Getty Images/Global Images Ukraine
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Впервые с 2002 года в 1/4 финала вышла только одна команда из Южной Америки. Хоть и говорят, что один в поле не воин, южноамериканцы ранее не раз опровергали этот тезис. Так на ЧМ-1958, 1994 и 2002, оставшись в «одиночестве», чемпионами становилась Бразилия. Так что Аргентине есть на кого равняться.

Если смотреть поименно на состав четвертьфиналистов ЧМ-2026, то новичок только один – Норвегия. Все другие 7 команд в разные годы в 1/4 финала уже играли. Англия – 10 раз, Аргентина и Франция – по 8, Испания – 5, Бельгия и Швейцария – по 3, Марокко – 1.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 2
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І саме смішне що Аргентина буде в фіналі
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Смокчуть новини з пальця. Швейцарія не суперник для Аргентини, Англія по традиції програє в півфіналі (хоча традиціях у них, здається, виліт 1\4) (хіба Норвегія в разі перемоги над Англією з переляку бій дасть, а Холланд Мессі перестріляє). От вам і фінал для Аргентини. Я, звісно, буду вболівати за Кейна / Холланда, але щось сумніваюсь.
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