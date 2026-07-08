Впервые с 2002 года в 1/4 финала вышла только одна южноамериканская команда

Впервые с 2002 года в 1/4 финала вышла только одна команда из Южной Америки. Хоть и говорят, что один в поле не воин, южноамериканцы ранее не раз опровергали этот тезис. Так на ЧМ-1958, 1994 и 2002, оставшись в «одиночестве», чемпионами становилась Бразилия. Так что Аргентине есть на кого равняться.

Если смотреть поименно на состав четвертьфиналистов ЧМ-2026, то новичок только один – Норвегия. Все другие 7 команд в разные годы в 1/4 финала уже играли. Англия – 10 раз, Аргентина и Франция – по 8, Испания – 5, Бельгия и Швейцария – по 3, Марокко – 1.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ