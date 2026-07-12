В Лондоне объяснили приглашение бывшего тренера Реала

8 июля 2026 года лондонский «Фулхэм» официально объявил о назначении испанского специалиста Альваро Арбелоа на должность главного тренера первой команды клуба.

Подписание контракта с тренером прокомментировали представители «дачников».

Шахид Хан, владелец клуба:

«Альваро был уникальным кандидатом, который во время наших встреч в июне убедительно доказал, что именно он должен стать нашим следующим главным тренером, и очень быстро стало совершенно очевидно, что он был – и остается – правильным выбором. Я чрезвычайно рад, что Альваро принял вызов продвинуть «Фулхэм» вперёд, и не сомневаюсь, что наша команда, тренерский штаб и болельщики глубоко осознают, что его назначение означает для настоящего и будущего нашего клуба. Альваро очень амбициозен. Он провел много времени среди лучших игроков, в лучших клубах и познакомился с лучшими методами в футболе – этот опыт пригодится ему здесь, в «Фулхэме». Альваро также проявляет большой интерес к работе нашей академии и верит в то, что молодым игрокам следует давать шанс. Мне очень понравилось услышать это от Альваро, а также его намерение играть в атакующий футбол. Все это и многое другое делает Альваро Арбелоа идеальным кандидатом для того, чтобы возглавить футбольный клуб «Фулхэм» в предстоящем сезоне Премьер-лиги и в дальнейшем».

Тони Хан, спортивный директор:

«Я чрезвычайно рад приветствовать Альваро Арбелоа на посту главного тренера «Фулхэма»! Альваро – чрезвычайно умный человек с глубокими знаниями об этом виде спорта, очень сильной рабочей этикой, и он решительно настроен на успех в «Фулхэме». Я в восторге и с нетерпением жду светлого будущего клуба под прекрасным руководством Альваро!».