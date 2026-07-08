Милевский назвал фаворита ЧМ-2026 после вылета Бразилии и Португалии

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский назвал команду, которая имеет самые высокие шансы на победу на чемпионате мира, проходящем в США, Канаде и Мексике.

– Кого видишь главным фаворитом всего турнира?

– Я вижу Францию. Они очень уверенно идут. Я смотрел практически все их игры, ничего не пропустил. У них есть еще большой запас прочности. Со шведами они играли спокойно, потом раз – включились, понеслись, забили, снова выключились. Запас там очень солидный.

— За кого теперь будешь болеть, учитывая, что Португалия и Бразилия вылетели из мундиаля?

– Да уже болеть не за кого! Португальские и бразильские майки сложил и спрятал глубоко на антресоле, до следующего чемпионата мира. Буду болеть за Холанда и норвежцев.

Пацаны – красавцы, мужики, сражаются друг за друга. И, что главное, в пас умеют играть, физически очень готовы. Прикольно на все это смотреть, – рассказал Милевский.

После завершения матчей 1/8 финала борьбу за трофей продолжат восемь команд: Франция сыграет с Марокко, Норвегия встретится с Англией, Аргентина – со Швейцарией, а Бельгия попытается удивить Испанию.