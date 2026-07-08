ПАОЛИНИ: «В этом году Костюк играет в отличный теннис. Она очень прибавила»

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини на пресс-конференции после победы над Александрой Эалой ответила на вопрос о предстоящем четвертьфинальном матче Уимблдона-2026 против Марты Костюк:

– Вашей следующей соперницей в четвертьфинале будет Марта Костюк. Насколько сложным для вас будет матч с ней в четвертьфинале?

– Думаю, очень сложным. Мне кажется, в этом году она играет в отличный теннис. Она очень прибавила. Она может быть очень агрессивной. Она отличная атлетка, очень хорошо двигается по корту.

Это будет очень, очень тяжелый матч. Нам нужно хорошо к нему подготовиться. Нужно немного посмотреть на ее стиль игры здесь, на траве. Но да, мы в четвертьфинале, так что такие матчи – это нормально. Надеюсь, я смогу показать хороший теннис. Надеюсь, это будет хороший матч и для зрителей.

Встреча Паолини и Костюк состоится 8 июля и начнется не ранее 15:30 по Киеву. Победительница в полуфинале встретится либо с Элизе Мертенс, либо с Линдой Носковой.