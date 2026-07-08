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Чемпионат мира
08 июля 2026, 01:05 | Обновлено 08 июля 2026, 01:16
134
0

90 минут недостаточно. Швейцария и Колумбия будут играть овертаймы

В основное время команды сыграли 0:0

08 июля 2026, 01:05 | Обновлено 08 июля 2026, 01:16
134
0
90 минут недостаточно. Швейцария и Колумбия будут играть овертаймы
Getty Images/Global Images Ukraine
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7 июля проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Колумбии.

Матч проходит на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, поэтому игра перешла в дополнительное время. Если по итогам дополнительного времени ничейный счёт сохранится, то болельщиков ждёт серия пенальти.

За 90 минут игры команды на двоих не создали ни одного гола по показателю xG (ожидаемые голы).

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 7 июля

Швейцария – Колумбия – 0:0

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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