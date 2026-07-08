90 минут недостаточно. Швейцария и Колумбия будут играть овертаймы

7 июля проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Колумбии.

Матч проходит на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере.

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Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, поэтому игра перешла в дополнительное время. Если по итогам дополнительного времени ничейный счёт сохранится, то болельщиков ждёт серия пенальти.

За 90 минут игры команды на двоих не создали ни одного гола по показателю xG (ожидаемые голы).

Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 7 июля

Швейцария – Колумбия – 0:0