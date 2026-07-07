ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика подписала конкурента для украинца
Якуб Каминьски покинул Кельн
Лиссабонская «Бенфика» официально объявила о подписании контракта с польским атакующим полузащитником немецкого «Кёльна» Якубом Каминьски.
Отмечается, что контракт между 24-летним футболистом и «орлами» будет действовать до лета 2031 года.
Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации СМИ она составила 17 миллионов евро.
В «Бенфике» Якуб Каминьски будет конкурировать с украинцем Георгием Судаковым.
В сезоне 2025/26 Якуб Каминьски провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
Ранее «Бенфика» официально подписала Клемана Лангле.
Bem-vindo, Jakub Kamiński! ✍️— SL Benfica (@SLBenfica) July 7, 2026
🇵🇱 Witamy! pic.twitter.com/3AZAiZDlVF
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