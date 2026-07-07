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Португалия
07 июля 2026, 23:59 | Обновлено 08 июля 2026, 01:17
646
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика подписала конкурента для украинца

Якуб Каминьски покинул Кельн

07 июля 2026, 23:59 | Обновлено 08 июля 2026, 01:17
646
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика подписала конкурента для украинца
ФК Бенфика
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Лиссабонская «Бенфика» официально объявила о подписании контракта с польским атакующим полузащитником немецкого «Кёльна» Якубом Каминьски.

Отмечается, что контракт между 24-летним футболистом и «орлами» будет действовать до лета 2031 года.

Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации СМИ она составила 17 миллионов евро.

В «Бенфике» Якуб Каминьски будет конкурировать с украинцем Георгием Судаковым.

В сезоне 2025/26 Якуб Каминьски провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

Ранее «Бенфика» официально подписала Клемана Лангле.

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Бенфика трансферы Кельн чемпионат Португалии по футболу трансферы Бундеслиги Якуб Каминьски
Дмитрий Вус Источник: ФК Бенфика
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