ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика подписала конкурента для украинца

Лиссабонская «Бенфика» официально объявила о подписании контракта с польским атакующим полузащитником немецкого «Кёльна» Якубом Каминьски.

Отмечается, что контракт между 24-летним футболистом и «орлами» будет действовать до лета 2031 года.

Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации СМИ она составила 17 миллионов евро.

В «Бенфике» Якуб Каминьски будет конкурировать с украинцем Георгием Судаковым.

В сезоне 2025/26 Якуб Каминьски провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

Ранее «Бенфика» официально подписала Клемана Лангле.