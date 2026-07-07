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Чемпионат мира
07 июля 2026, 22:04 |
342
0

Месси в четвертый раз за ЧМ стал лучшим игроком матча

Лионель Месси в очередной раз назван лучшим футболистом поединка ЧМ

07 июля 2026, 22:04 |
342
0
Месси в четвертый раз за ЧМ стал лучшим игроком матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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После завершения матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года Аргентина – Египет (3:2) ФИФА назвала лучшего футболиста поединка. Им стал форвард команды из Южной Америки Лионель Месси.

Аргентинец отметился незабитым пенальти, а позже голевой передачей и мячом. В итоге его партнеры в концовке игры избежали вылета и победили со счетом 3:2.

Для Месси это уже четвертая награда такого рода на текущем мундиале. 39-летний голеадор получал ее после матчей с Алжиром (3:0) в первом туре, Австрией (2:0) – во втором, и Кабо-Верде (3:2) – в 1/16 финала.

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Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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