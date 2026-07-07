Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Швейцария – Колумбия
Чемпионат мира
07 июля 2026, 21:46 |
120
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Швейцария – Колумбия

Игра 1/8 финала начнется 7 июля в 23:00 по Киеву

07 июля 2026, 21:46 |
120
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Швейцария – Колумбия
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

7 июля состоится матч сборных Швейцарии и Колумбии в 1/8 финала чемпионате мира 2026.

Команды проведут футбольную дуэль на арене «Би-Си Плэйс» в Ванкувере. Начало игры – в 23:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/4 финала победитель пары Швейцария – Колумбия сыграет с Аргентиной.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Швейцария – Колумбия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Швейцария – Колумбия
Смотреть трансляцию
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Аргентина установила необычный рекорд чемпионатов мира
Швейцария – Колумбия. Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026
Месси в четвертый раз за ЧМ стал лучшим игроком матча
сборная Колумбии по футболу сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2026 по футболу где смотреть
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фаворита Первой лиги усилил вратарь Карпат
Футбол | 07 июля 2026, 20:03 0
Фаворита Первой лиги усилил вратарь Карпат
Фаворита Первой лиги усилил вратарь Карпат

Андрей Клищук будет играть в «Александрии»

Куарежма назвал виновника вылета Португалии с ЧМ-2026: «Не внушал доверия»
Футбол | 07 июля 2026, 01:44 1
Куарежма назвал виновника вылета Португалии с ЧМ-2026: «Не внушал доверия»
Куарежма назвал виновника вылета Португалии с ЧМ-2026: «Не внушал доверия»

От бывшего игрока досталось Роберто Мартинесу

Роналду заслуживал на красивую историю, но взамен получил банальную
Футбол | 07.07.2026, 17:39
Роналду заслуживал на красивую историю, но взамен получил банальную
Роналду заслуживал на красивую историю, но взамен получил банальную
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Бокс | 07.07.2026, 09:40
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Футбол | 07.07.2026, 00:48
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
07.07.2026, 09:06 23
Футбол
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
06.07.2026, 08:19
Бокс
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
06.07.2026, 04:24 9
Бокс
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
06.07.2026, 10:23 21
Футбол
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
06.07.2026, 07:27 6
Футбол
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
07.07.2026, 08:26 6
Бокс
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
06.07.2026, 01:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем