Чемпионат мира07 июля 2026, 21:46 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Швейцария – Колумбия
Игра 1/8 финала начнется 7 июля в 23:00 по Киеву
07 июля 2026, 21:46 |
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7 июля состоится матч сборных Швейцарии и Колумбии в 1/8 финала чемпионате мира 2026.
Команды проведут футбольную дуэль на арене «Би-Си Плэйс» в Ванкувере. Начало игры – в 23:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В 1/4 финала победитель пары Швейцария – Колумбия сыграет с Аргентиной.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Швейцария – Колумбия
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Швейцария – КолумбияСмотреть трансляцию
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Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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