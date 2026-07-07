7 июля состоится матч сборных Швейцарии и Колумбии в 1/8 финала чемпионате мира 2026.

Команды проведут футбольную дуэль на арене «Би-Си Плэйс» в Ванкувере. Начало игры – в 23:00 по киевскому времени.

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В 1/4 финала победитель пары Швейцария – Колумбия сыграет с Аргентиной.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Швейцария – Колумбия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.