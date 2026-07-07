7 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 между сборными Швейцарии и Колумбии.

Матч начнется в 23:00 по киевскому времени на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере.

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В 1/4 финала победитель пары Швейцария – Колумбия сыграет с Аргентиной.

Главный тренер сборной Швейцарии – Мурат Якин, в то время как Колумбию тренирует Нестор Лоренсо.

Швейцария – Колумбия. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.