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07 июля 2026, 21:31 |
148
0

Швейцария – Колумбия. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала ЧМ-2026 7 июля в 23:00

07 июля 2026, 21:31 |
148
0
Швейцария – Колумбия. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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7 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 между сборными Швейцарии и Колумбии.

Матч начнется в 23:00 по киевскому времени на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/4 финала победитель пары Швейцария – Колумбия сыграет с Аргентиной.

Главный тренер сборной Швейцарии – Мурат Якин, в то время как Колумбию тренирует Нестор Лоренсо.

Швейцария – Колумбия. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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