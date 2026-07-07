Чемпионат мира07 июля 2026, 21:31 |
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Швейцария – Колумбия. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала ЧМ-2026 7 июля в 23:00
07 июля 2026, 21:31 |
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7 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 между сборными Швейцарии и Колумбии.
Матч начнется в 23:00 по киевскому времени на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В 1/4 финала победитель пары Швейцария – Колумбия сыграет с Аргентиной.
Главный тренер сборной Швейцарии – Мурат Якин, в то время как Колумбию тренирует Нестор Лоренсо.
Швейцария – Колумбия. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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