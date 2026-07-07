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Чемпионат мира
07 июля 2026, 21:22 | Обновлено 07 июля 2026, 21:23
853
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Недостижимый рекорд? Месси забил на ЧМ в ворота 15 разных сборных

Вспомним все сборные, в ворота которых отмечался голами аргентинский нападающий на чемпионатах мира

07 июля 2026, 21:22 | Обновлено 07 июля 2026, 21:23
853
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Недостижимый рекорд? Месси забил на ЧМ в ворота 15 разных сборных
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обновил собственный рекорд по количеству сборных, в ворота которых забивал на чемпионатах мира.

Сборная Египта стала 15-й сборной, в ворота которой забивал аргентинец на мундиалях.

Произошло это в поединке 1/18 финала ЧМ-2026.

Игроки с самым большим количеством соперников, в ворота которых забивали голы на чемпионатах мира

  • 15 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 10 – Юрген Клинсман (Германия)
  • 10 – Роналдо (Бразилия)
  • 10 – Мирослав Клозе (Германия)

Сборные, в ворота которых забивал Лионель Месси на чемпионатах мира (15)

  • Нигерия (3)
  • Алжир (3)
  • Франция (2)
  • Австрия (2)
  • Сербия и Черногория
  • Босния и Герцеговина
  • Иран
  • Саудовская Аравия
  • Мексика
  • Австралия
  • Нидерланды
  • Хорватия
  • Иордания
  • Кабо-Верде
  • Египет
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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є шанс додати на цьому чемпіонаті ще 2, а то й 3 збірні
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