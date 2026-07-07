Чемпионат мира07 июля 2026, 21:22 | Обновлено 07 июля 2026, 21:23
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Недостижимый рекорд? Месси забил на ЧМ в ворота 15 разных сборных
Вспомним все сборные, в ворота которых отмечался голами аргентинский нападающий на чемпионатах мира
07 июля 2026, 21:22 | Обновлено 07 июля 2026, 21:23
853
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обновил собственный рекорд по количеству сборных, в ворота которых забивал на чемпионатах мира.
Сборная Египта стала 15-й сборной, в ворота которой забивал аргентинец на мундиалях.
Произошло это в поединке 1/18 финала ЧМ-2026.
Игроки с самым большим количеством соперников, в ворота которых забивали голы на чемпионатах мира
- 15 – Лионель Месси (Аргентина)
- 10 – Юрген Клинсман (Германия)
- 10 – Роналдо (Бразилия)
- 10 – Мирослав Клозе (Германия)
Сборные, в ворота которых забивал Лионель Месси на чемпионатах мира (15)
- Нигерия (3)
- Алжир (3)
- Франция (2)
- Австрия (2)
- Сербия и Черногория
- Босния и Герцеговина
- Иран
- Саудовская Аравия
- Мексика
- Австралия
- Нидерланды
- Хорватия
- Иордания
- Кабо-Верде
- Египет
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