Недостижимый рекорд? Месси забил на ЧМ в ворота 15 разных сборных

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обновил собственный рекорд по количеству сборных, в ворота которых забивал на чемпионатах мира.

Сборная Египта стала 15-й сборной, в ворота которой забивал аргентинец на мундиалях.

Произошло это в поединке 1/18 финала ЧМ-2026.

Игроки с самым большим количеством соперников, в ворота которых забивали голы на чемпионатах мира

15 – Лионель Месси (Аргентина)

10 – Юрген Клинсман (Германия)

10 – Роналдо (Бразилия)

10 – Мирослав Клозе (Германия)

Сборные, в ворота которых забивал Лионель Месси на чемпионатах мира (15)