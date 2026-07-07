Новачок Буковини: «Сам навіть не знаю, яка в мене позиція»

Федор Бабак дал первое интервью в «Буковине».

«Я начал свой профессиональный путь в команде «Слован» Братислава. Потом меня заметили на одном турнире, и я переехал в Германию, в «Падерборн». Очень большой опыт получил я из этих матчей. А потом уже как профессиональный футбол был. Это четвёртая лига Германии. Это очень тактильная лига, нет никогда пространства, нет совсем времени подумать. Это была очень сильная лига, как по мне.

С U-17 я играл центрального защитника, затем тренер увидел, что я могу играть выше и поставил меня выше. И с тех пор я играю всегда в центре или центрального нападающего, левого вингера, правого вингера. У меня как таковой позиции совсем не было. И я сам даже не знаю, какая у меня позиция. Где тренер меня видит, там я буду играть.

Я приезжал на просмотр в «Буковину» на пару дней. Это был не как просмотр для меня, это было как просто посмотреть, какой уровень здесь, потому что я совсем не знал, какой уровень в Украине. Я всегда всю мою жизнь почти играл за границей.

В Германии я не чувствовал себя как дома. А Украина – это моя страна. Мне больше нравятся здесь люди. Здесь люди гораздо лучше, чем в Германии. И в Германии все гораздо труднее, чем в Украине, в плане людей. Но хотелось просто домой в Украине», – заявил Бабак.