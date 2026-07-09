У сборной Норвегии возникли проблемы перед матчем с Англией на ЧМ-2026

Сборная Норвегии получила неприятные новости накануне исторического для команды четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 против Англии.

В лагере скандинавской команды распространилась болезнь, из-за которой у нескольких футболистов возникли проблемы со здоровьем. По информации норвежских СМИ, нападающий Йорген Странд Ларсен пропустил матч из-за повышенной температуры, а защитник Маркус Хольмгрен Педерсен не сыграл в матче 1/8 финала против Бразилии из-за схожих симптомов.

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен подтвердил, что в команде есть проблемы со здоровьем, но не считает ситуацию критической.

Тренер также надеется, что Педерсен сможет восстановиться ко встрече с Англией, которая состоится 12 июля в Майами.

Норвегия впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира и теперь готовится ко встрече с Англией.