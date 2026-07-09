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Чемпионат мира
09 июля 2026, 04:32 |
153
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У сборной Норвегии возникли проблемы перед матчем с Англией на ЧМ-2026

В команде разразилась эпидемия

09 июля 2026, 04:32 |
153
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У сборной Норвегии возникли проблемы перед матчем с Англией на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. ​​​​​​​Сборная Норвегии
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Сборная Норвегии получила неприятные новости накануне исторического для команды четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 против Англии.

В лагере скандинавской команды распространилась болезнь, из-за которой у нескольких футболистов возникли проблемы со здоровьем. По информации норвежских СМИ, нападающий Йорген Странд Ларсен пропустил матч из-за повышенной температуры, а защитник Маркус Хольмгрен Педерсен не сыграл в матче 1/8 финала против Бразилии из-за схожих симптомов.

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен подтвердил, что в команде есть проблемы со здоровьем, но не считает ситуацию критической.

Тренер также надеется, что Педерсен сможет восстановиться ко встрече с Англией, которая состоится 12 июля в Майами.

Норвегия впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира и теперь готовится ко встрече с Англией.

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Дмитрий Олийченко Источник: Dagbladet
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