В Норвегии решили предостеречь киевское Динамо

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Кристенсен – о матче против «Университати Клуж»
Бывший футболист «Рапида» Тобиас Кристенсен поделился мыслями о будущем сопернике киевского «Динамо» и предупредил украинский клуб о сильных сторонах «Университати Клуж».
«Университатя – хорошая команда, тактически сильная, с ней трудно играть. Они любят играть с мячом. В их составе есть опытные, хорошие игроки.
У них есть ряд опытных игроков и пара очень быстрых вингеров. С ними трудно играть. Они хорошо контролируют мяч. Игроки хорошо меняют свои позиции и забегают в свободные зоны.
Мне сложно сделать выводы по контрольному матчу об уровне киевского «Динамо» и тем более сравнить эту игру с официальными матчами против «Университати». Впрочем, я ожидаю равного поединка», – сказал Кристенсен.
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