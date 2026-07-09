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Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 06:02 |
510
0

В Норвегии решили предостеречь киевское Динамо

Кристенсен – о матче против «Университати Клуж»

09 июля 2026, 06:02 |
510
0
В Норвегии решили предостеречь киевское Динамо
ФК Динамо
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Бывший футболист «Рапида» Тобиас Кристенсен поделился мыслями о будущем сопернике киевского «Динамо» и предупредил украинский клуб о сильных сторонах «Университати Клуж».

«Университатя – хорошая команда, тактически сильная, с ней трудно играть. Они любят играть с мячом. В их составе есть опытные, хорошие игроки.

У них есть ряд опытных игроков и пара очень быстрых вингеров. С ними трудно играть. Они хорошо контролируют мяч. Игроки хорошо меняют свои позиции и забегают в свободные зоны.

Мне сложно сделать выводы по контрольному матчу об уровне киевского «Динамо» и тем более сравнить эту игру с официальными матчами против «Университати». Впрочем, я ожидаю равного поединка», – сказал Кристенсен.

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Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
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