В Португалии «закроют аэропорт», чтобы не потерять вратаря ЧМ

Главный тренер «Порту» Франческо Фариоли ясно дал понять, что звездный вратарь Диогу Кошта никуда не уйдет этим летом, несмотря на растущие слухи о его трансфере со стороны ведущих европейских клубов.

Говоря о продолжающихся предложениях по поводу португальского игрока, Фариоли произнес одну из самых запоминающихся фраз трансферного окна: «Мы закроем аэропорт, когда он вернется с чемпионата мира».

Английские гранды готовят около 60 млн евро за относительно молодого голкипера сборной Португалии. 26-летний кипер отстоял на ноль в 26 матчах из 49 в прошлом сезоне.