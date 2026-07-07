В Португалии «закроют аэропорт», чтобы не потерять вратаря ЧМ
Диогу Кошта очень ценен для «Порту»
Главный тренер «Порту» Франческо Фариоли ясно дал понять, что звездный вратарь Диогу Кошта никуда не уйдет этим летом, несмотря на растущие слухи о его трансфере со стороны ведущих европейских клубов.
Говоря о продолжающихся предложениях по поводу португальского игрока, Фариоли произнес одну из самых запоминающихся фраз трансферного окна: «Мы закроем аэропорт, когда он вернется с чемпионата мира».
Английские гранды готовят около 60 млн евро за относительно молодого голкипера сборной Португалии. 26-летний кипер отстоял на ноль в 26 матчах из 49 в прошлом сезоне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец может перейти в «Трабзонспор»
Соперником Гассиева станет Кадиру