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Чемпионат мира
07 июля 2026, 18:08 | Обновлено 07 июля 2026, 18:48
386
0

В Португалии «закроют аэропорт», чтобы не потерять вратаря ЧМ

Диогу Кошта очень ценен для «Порту»

07 июля 2026, 18:08 | Обновлено 07 июля 2026, 18:48
386
0
В Португалии «закроют аэропорт», чтобы не потерять вратаря ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Кошта
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Главный тренер «Порту» Франческо Фариоли ясно дал понять, что звездный вратарь Диогу Кошта никуда не уйдет этим летом, несмотря на растущие слухи о его трансфере со стороны ведущих европейских клубов.

Говоря о продолжающихся предложениях по поводу португальского игрока, Фариоли произнес одну из самых запоминающихся фраз трансферного окна: «Мы закроем аэропорт, когда он вернется с чемпионата мира».

Английские гранды готовят около 60 млн евро за относительно молодого голкипера сборной Португалии. 26-летний кипер отстоял на ноль в 26 матчах из 49 в прошлом сезоне.

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Порту Франческо Фариоли Диогу Кошта ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу
Руслан Полищук Источник
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