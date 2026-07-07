Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2026
7 июля легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 8) выступит в 1/4 финала Уимблдона-2026.
Джокович сыграет против представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (АТP 4). Поединок пройдет на центральном корте Уимблдонского турнира, после матча Зверев – Легечка, и начнется ориентировочно в 19.00 по Киеву.
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Это будет четвертое очное противостояние соперников. Счет 3:0 в пользу Джоковича.
Победитель поединка в полуфинале встретится с лидером мировго рейтинга ATP Янником Синнером.
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