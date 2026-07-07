Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
07 июля 2026, 18:23 |
167
0

Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2026

07 июля 2026, 18:23 |
167
0
Новак Джокович – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

7 июля легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 8) выступит в 1/4 финала Уимблдона-2026.

Джокович сыграет против представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (АТP 4). Поединок пройдет на центральном корте Уимблдонского турнира, после матча Зверев – Легечка, и начнется ориентировочно в 19.00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертое очное противостояние соперников. Счет 3:0 в пользу Джоковича.

Победитель поединка в полуфинале встретится с лидером мировго рейтинга ATP Янником Синнером.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Зверев отдал сет, но выбил чеха на пути к четвертьфиналу Уимблдона
Наоми Осака – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Синнер обыграл немца и стал первым полуфиналистом Уимблдона
Новак Джокович Феликс Оже-Альяссим смотреть онлайн Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трамп не дозвонился. Бельгия выбила США с ЧМ-2026
Футбол | 07 июля 2026, 05:01 52
Трамп не дозвонился. Бельгия выбила США с ЧМ-2026
Трамп не дозвонился. Бельгия выбила США с ЧМ-2026

Не помог команде Почеттино даже «дисквалифицированный» нападающий

Матч 1/8 финала Уимблдона между Зверевым и Легечкой перенесен на 7 июля
Теннис | 07 июля 2026, 01:15 0
Матч 1/8 финала Уимблдона между Зверевым и Легечкой перенесен на 7 июля
Матч 1/8 финала Уимблдона между Зверевым и Легечкой перенесен на 7 июля

На травяном мейджоре запрещено проводить поединки после 23:00 по местному времени

Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Футбол | 07.07.2026, 08:48
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Бокс | 07.07.2026, 09:40
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Мартинес – палач золотых поколений. 10 мыслей о матче Испании и Португалии
Футбол | 07.07.2026, 10:35
Мартинес – палач золотых поколений. 10 мыслей о матче Испании и Португалии
Мартинес – палач золотых поколений. 10 мыслей о матче Испании и Португалии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
06.07.2026, 10:23 21
Футбол
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
06.07.2026, 08:19
Бокс
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
07.07.2026, 09:06 23
Футбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
06.07.2026, 04:24 9
Бокс
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
06.07.2026, 07:27 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
07.07.2026, 10:07 5
Бокс
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
07.07.2026, 00:45
Футбол
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
06.07.2026, 07:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем