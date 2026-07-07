Аргентина – Египет. Месси vs Салах: названы составы на матч 1/8 финала ЧМ
Поединок за выход в четвертьфинал мундиаля начнется 7 июля в 19:00 по Киеву
7 июля сборные Аргентины и Египта проведут матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.
Наставники команд – Лионель Скалони и Хусам Хасан – назвали стартовые составы своих подопечных.
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Главные звезды и капитаны своих команд – Лионель Месси и Мохамед Салах – выйдут на поле с первых минут.
Победитель этого противостояния в четвертьфинале ЧМ поборется либо со Швейцарией, либо с Колумбией.
Встреча Аргентины и Египта начнется в 19:00 по Киеву на арене Мерседес-Бенц Стэдиум в Атланте.
Стартовые составы на матч Аргентина – Египет
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Де Пауль, Мак Аллистер, Фернандес, Паредес, Месси, Альварес
Египет: Шобейр, Рабья, Ибрахим, Хани, Хафез, Ашур, Аттия, Лашин, Зико, Салах, Хассан
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