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Чемпионат мира
07 июля 2026, 17:45 | Обновлено 07 июля 2026, 17:47
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Аргентина – Египет. Месси vs Салах: названы составы на матч 1/8 финала ЧМ

Поединок за выход в четвертьфинал мундиаля начнется 7 июля в 19:00 по Киеву

07 июля 2026, 17:45 | Обновлено 07 июля 2026, 17:47
716
0
Аргентина – Египет. Месси vs Салах: названы составы на матч 1/8 финала ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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7 июля сборные Аргентины и Египта проведут матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Наставники команд – Лионель Скалони и Хусам Хасан – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные звезды и капитаны своих команд – Лионель Месси и Мохамед Салах – выйдут на поле с первых минут.

Победитель этого противостояния в четвертьфинале ЧМ поборется либо со Швейцарией, либо с Колумбией.

Встреча Аргентины и Египта начнется в 19:00 по Киеву на арене Мерседес-Бенц Стэдиум в Атланте.

Стартовые составы на матч Аргентина – Египет

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Де Пауль, Мак Аллистер, Фернандес, Паредес, Месси, Альварес

Египет: Шобейр, Рабья, Ибрахим, Хани, Хафез, Ашур, Аттия, Лашин, Зико, Салах, Хассан

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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