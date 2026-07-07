Линкольн Ред Импс – Интер Эскальдес. Прогноз на матч квалификации ЛЧ
Поединок 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 7 июля в 19:00 по Киеву
Во вторник, 7 июля, состоится первый поединок 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Линкольн Ред Импс» и «Интером Эскальдес». По киевскому времени игра начнется в 19:00.
Линкольн Ред Импс
Многолетний чемпион Гибралтара защитил свой статус гегемона и в прошлом году. За 27 поединков национальной лиги команде удалось набрать 72 балла, что позволило ей занять 1-е место. Расстояние от ближайшего преследователя, «Сент-Джозефс», составляло 9 зачетных пунктов.
В кубке страны «Линкольн» также сумел торжествовать. В финальном поединке коллектив с разгромным счетом 5:0 обыграл «Монс Кальпе». Также в прошлом гибралтарцы выступали в основном этапе Лиги конференций, где даже смогли завоевать 7 зачетных пунктов, хотя этого и было недостаточно для выхода в плей-офф.
Интер Эскальдес
«Интеру» в предыдущем сезоне также удалось защитить свой чемпионский титул. За 24 поединка чемпионата Андорры «сине-черные» завоевали 54 балла, благодаря которым и заняли 1-е место турнирной таблицы. Ближайшего конкурента, ФК «Санта-Колома», «Интер» опередил на 6 зачетных пунктов.
Однако в национальном кубке коллективу победить не удалось. «Интер» уступил «АК Эскальдес» со счетом 2:1 на стадии полуфинала.
Личные встречи
Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.
Интересные факты
Линкольн пропустил всего 17 голов в предыдущем сезоне чемпионата Гибралтара – лучший результат среди всех команд.
В последних 10 официальных играх «Интер Эскальдес» не смог сохранить ворота сухими 9 раз.
Линкольн победил в каждом из 8 предыдущих домашних матчей.
Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.90 для Линкольн Ред Импс и 3.34 для Интер Эскальдеса. Кто окажется сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!
Прогноз
Обе забьют 1.6
19:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающий сборной США не смог помочь своей команде, которая проиграла Бельгии
Киевляне отправились в Польшу