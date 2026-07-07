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Линкольн Ред Импс
07.07.2026 19:00 – 16 0 : 0
Интер Эскальдес
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Лига чемпионов
07 июля 2026, 18:01 | Обновлено 07 июля 2026, 18:19
282
0

Линкольн Ред Импс – Интер Эскальдес. Прогноз на матч квалификации ЛЧ

Поединок 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 7 июля в 19:00 по Киеву

07 июля 2026, 18:01 | Обновлено 07 июля 2026, 18:19
282
0
Линкольн Ред Импс – Интер Эскальдес. Прогноз на матч квалификации ЛЧ
ФК Линкольн Ред Импс
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Во вторник, 7 июля, состоится первый поединок 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Линкольн Ред Импс» и «Интером Эскальдес». По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Линкольн Ред Импс

Многолетний чемпион Гибралтара защитил свой статус гегемона и в прошлом году. За 27 поединков национальной лиги команде удалось набрать 72 балла, что позволило ей занять 1-е место. Расстояние от ближайшего преследователя, «Сент-Джозефс», составляло 9 зачетных пунктов.

В кубке страны «Линкольн» также сумел торжествовать. В финальном поединке коллектив с разгромным счетом 5:0 обыграл «Монс Кальпе». Также в прошлом гибралтарцы выступали в основном этапе Лиги конференций, где даже смогли завоевать 7 зачетных пунктов, хотя этого и было недостаточно для выхода в плей-офф.

Интер Эскальдес

«Интеру» в предыдущем сезоне также удалось защитить свой чемпионский титул. За 24 поединка чемпионата Андорры «сине-черные» завоевали 54 балла, благодаря которым и заняли 1-е место турнирной таблицы. Ближайшего конкурента, ФК «Санта-Колома», «Интер» опередил на 6 зачетных пунктов.

Однако в национальном кубке коллективу победить не удалось. «Интер» уступил «АК Эскальдес» со счетом 2:1 на стадии полуфинала.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

Линкольн пропустил всего 17 голов в предыдущем сезоне чемпионата Гибралтара – лучший результат среди всех команд.

В последних 10 официальных играх «Интер Эскальдес» не смог сохранить ворота сухими 9 раз.

Линкольн победил в каждом из 8 предыдущих домашних матчей.

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.90 для Линкольн Ред Импс и 3.34 для Интер Эскальдеса. Кто окажется сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Прогноз

Обе забьют 1.6

Прогноз Sport.ua
Линкольн Ред Импс
7 июля 2026 -
19:00
Интер Эскальдес
Обе команды забьют 1,6 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Линкольн Ред Импс Интер Эскальдес
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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