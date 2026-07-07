СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июля

Во вторник, 7 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

19:00 Сабах – Нью-Сейнтс

1.18 – 5.50 – 12.00

19:00 Аргентина – Египет

1.33 – 4.75 – 11.00

20:30 Флориана – Шемрок

3.40 – 3.25 – 1.95

22:00 Викингур – Дьер

2.38 – 3.50 – 2.45

23:00 Швейцария – Колумбия

3.50 – 3.10 – 2.25

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