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07 июля 2026, 15:42 |
34
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

07 июля 2026, 15:42 |
34
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июля
Getty Images/Global Images Ukraine
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Во вторник, 7 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

19:00 Сабах – Нью-Сейнтс

Ggbet 1.18 – 5.50 – 12.00

19:00 Аргентина – Египет

Ggbet 1.33 – 4.75 – 11.00

20:30 Флориана – Шемрок

Ggbet 3.40 – 3.25 – 1.95

22:00 Викингур – Дьер

Ggbet 2.38 – 3.50 – 2.45

23:00 Швейцария – Колумбия

Ggbet 3.50 – 3.10 – 2.25

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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