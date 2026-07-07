СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 7 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.
ФУТБОЛ
19:00 Сабах – Нью-Сейнтс
19:00 Аргентина – Египет
20:30 Флориана – Шемрок
22:00 Викингур – Дьер
23:00 Швейцария – Колумбия
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