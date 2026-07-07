Как громко рычит Левски? Прогнозы на матчи квалификации ЛЧ

Пока кто-то там играет на чемпионате мира, топ-футболисты готовы стартовать в главном турнире современности – Лиге чемпионов. Да, именно так. Традиционно в первые недели июля проходит первый этап квалификации к основной части соревнования. Далее – второй. Затем – третий. А однажды и четвёртый, который, видимо, чтобы не раздражать участников лишний раз и ради разнообразия, называют «плей-офф». Долгий путь, который ещё совсем недавно был… ещё длиннее. Но не для всех: до сезона 23/24 включительно квалификации в ЛЧ предшествовала… квалификация к квалификации под кодовым названием «предварительный раунд». Там играли «лучшие»: клубы из Исландии, Эстонии, Сан-Марино, Андорры и т. д. Всё для того, чтобы слишком слабые выбывали как можно раньше. В первый же год, когда это отменили, клуб из Андорры преодолел стартовый раунд. Когда-то самые слабые не были готовы к игре в футбол – а теперь, наконец, созрели. Редкий повод похвалить УЕФА: наконец-то своевременная реформа. Побольше бы таких.

Ниже – прогнозы на некоторые матчи первого раунда квалификации ЛЧ, которые будут сыграны сегодня и завтра.

07.07. Арарат-Армения – ФК Рига, Ф2(0), кф. 1.66

4 года подряд «Арарат-Армения» играл в квалификациях еврокубков. И за это время не только ни разу не пробился в основные раунды, но и победил лишь дважды в 14 матчах, в обоих случаях – скромный «Зимбру» из Молдовы. Латвийцы – соперники более серьёзные. В частности, потому что их чемпионат проходит по схеме «весна-осень». То есть матчи идут прямо сейчас. Этим летом «Рига» выходила на поле уже 6 раз, одержав 5 побед и ещё один раз сыграв вничью. В 4 последних матчах она даже не пропустила. Не проиграла в своей лиге 21 раз подряд… То есть команда должна быть в отличной форме. В прошлом сезоне прошла целых 2 стадии на выбывание, в розыгрыше 23/24 – тоже. Не в правилах «Риги» сходить с дистанции раньше времени. Ну и для полного счастья: её состав в полтора раза дороже. Здесь без сенсации – но с перестраховкой из-за места проведения матча.

07.07. Сабах – Нью-Сэйнтс, ТМ2.5, кф. 2.08

Сильнее ли клуб из Азербайджана, чем команда из Уэльса? Конечно. Но кто сейчас не сильнее команд из Уэльса? «Нью-Сэйнтс» становился чемпионом своей страны 5 раз подряд. Каждый раз после этого играл в квалификации ЛЧ. Каждый раз был аутсайдером каждого своего матча. Если кто-то и должен был привыкнуть играть в таком статусе, то это он. И это полезная привычка: в прошлом сезоне она позволила команде пропустить не более одного гола в 4 из 4 матчей еврокубков, а в 2024 году уступить лишь 0:2 даже на арене самой «Фиорентины». Новый сезон – новый «автобус». «Сабах» играет в Европе всего 3 года, в течение которых забивал 3+ гола за матч лишь в 3 из 14 случаев. С другой стороны, каждый раз стабильно хорошо защищался: ни в одном из 3 евросезонов команда не пропустила в своём первом матче. У валлийцев всего 5 забитых голов в 8 последних выездных играх за пределами страны, а здесь первый матч противостояния – об атаке приезжие и не вспомнят.

07.07. Вардар – КуПС, ИТМ1(1.5), кф. 1.55

Снова преимущество у команды, которая в тонусе. Чемпионат Северной Македонии пока не стартовал, а вот финский – в самом разгаре. В нём «КуПС», кстати, снова фаворит на титул. Во второй половине июня одержал 3 победы подряд. Забил за этот отрезок 10 голов… но в еврокубках будет играть по-другому. Так с ним каждый сезон. Например, в прошлом провел целых 5 из 8 матчей квалификаций ЛЧ и ЛЕ через ТМ2.5. Вылетел из обоих турниров – но в большинстве случаев так и не позволил соперникам забить в свои ворота 2+ голов. Затем «КуПС» сыграл в Лиге конференций и даже квалифицировался в плей-офф, поскольку пропустил всего 5 раз за весь этап лиги. Сильная команда. Регулярный участник еврокубков. В тонусе. Умеет играть прагматично. О «Вардаре» всего того же сказать нельзя. А что можно? Ну, например, то, что к ЛЧ команда готовилась товарищескими матчами против клубов из Сан-Марино: ЧТО? Поверить в оборону финнов легко.

07.07. Флориана – Шемрок Роверс, Обе забьют, кф. 1.83

Ирландия в рейтинге УЕФА уже ниже даже Исландии. За ней следуют лишь откровенно слабые чемпионаты. Тот же «Шемрок» в прошлом сезоне пропустил в 8 из 12 матчей… Лиги конференций! Во всех еврокубках в целом – в 19 из 22 предыдущих выездных. Хотя в списке далеко не только дуэли против команд в ЛЧ. «Флориана» – представитель мальтийского футбола, который, кажется, в отличие от большинства маленьких клубов из маленьких стран, не боится играть. Поэтому 4 матча в квалификации ЛК прошлого сезона – 4 обмена забитыми голами. 2:1, 3:2, 2:4 и 1:1, причём в каждом из поединков «Флориана» умудрялась и забить, и пропустить ещё до перерыва. За последние 2 сезона она не отличилась лишь в воротах клуба из чемпионата Португалии. А пропустила в каждом из 9 предыдущих международных матчей. Для представителя Мальты всё просто: либо побеждаешь дома, либо вылетаешь. Тогда хотя бы забьёт. И пропустит, потому что соперник просто сильнее.

07.07. Борац Баня-Лука – Левски, Х2+ТМ3.5, кф. 1.6

Помните, как я говорил о низкой позиции Ирландии в рейтинге УЕФА? Так вот, Босния занимает ещё более низкое место. В одном из 4 последних сезонов она набрала меньше очков, чем клубы с Фарерских островов. В предыдущем розыгрыше она насобирала меньше, чем представители Гибралтара. Пожалуй, самое показательное: 25 из 26 футболистов Боснии на ЧМ играют за пределами своей страны. Но это общие фразы, давайте конкретнее: «Борац» в прошлом сезоне вылетел из еврокубков из-за поражения от клуба из Андорры. В 3 из 4 предыдущих сезонов начинал еврокампанию – и завершал её по итогам первого же матча. В последний раз, когда стартовал в ЛЧ, уступил в 3 из 4 матчей квалификации. «Левски», который только что прервал многолетнюю гегемонию «Лудогорца» в Болгарии, «Борац» не одолеет. А сам матч получится скучным: после прошлогодней кампании гостей в Лиге Европы (0:0, 0:0, 0:0 и 0:0!) есть сомнения в их способности играть результативно хотя бы иногда и с кем-либо.

07.07. Клаксвик – Атерт Биссен, П1, кф. 1.55

Фарерские острова против Люксембурга. Если бы речь шла о сборных, стоило бы поверить во вторых. Но на клубном уровне «Клаксвик» – едва ли не единственный стабильно конкурентоспособный коллектив среди маленьких стран. В прошлом году прошел 2 этапа в квалификации ЛК. В 2024 году выбил из розыгрыша ЛЧ «Дифферранж» – ещё одного представителя Люксембурга в Европе. Кстати, тогда тоже первый матч играл дома и победил без проблем (2:0, оба гола – ещё в первом тайме). В 2023 году «Клаксвик» даже сыграл в группе ЛК, где шокировал «Лилль» (0:0). Сейчас он стартует в квалификации к Лиге чемпионов, так что шанс выступить осенью хотя бы в одном из еврокубков – реальный. Нужно просто одолеть хотя бы пару соперников. А «Клаксвик» в гостях – это 9 поражений в 12 последних матчах за пределами островов. То есть либо побеждать сейчас, либо вылетать. «Биссен», кстати, дебютирует в еврокубках: может провалиться хотя бы из-за недостатка опыта.

08.07. Кайрат – Сутьеска, Ф1(–2), кф. 2.66

Самая неравная пара всей квалификации ЛЧ. В том же рейтинге УЕФА Черногория уступает Беларуси, Мальте, Лихтенштейну и т. д. А конкретно «Сутьеска» – одна из главных футбольных неудачниц страны. В прошлом сезоне проигрывала белорусам. В 2024 году пропустила от команды из Сан-Марино и вылетела от коллектива из Андорры. 2022 год? 0 забитых голов в 4 матчах квалификации. Каждый выход «Сутьески» на международную арену = выступление ниже и без того низких ожиданий. А сейчас и эти ожидания – минимальные, ведь соперник – «Кайрат». Тот самый, который в прошлом сезоне сыграл в основном этапе ЛЧ. Там ни за что не боролся, но главное: на пути к нему прошел аж 4 раунда квалификации. Одолел в том числе «Олимпию», «Слован» и «Селтик» – опытные команды, причем две последние – ещё и с составами, превосходящими его собственный. Бедную «Сутьеску» фаворит без проблем вынесет даже резервистами.

08.07. Флора – Иберия, Ф1(0), кф. 2.08

«Иберия» уже играла в Европе год назад. Тогда она не справилась с «Мальме» в ЛЧ, а затем вылетела из ЛК от… «Левадии» – эстонской команды. Такой же, как и «Флора». Более того: тогда великолепная «Иберия» с её ярким нападением даже не забила в Эстонии (0:1). Сейчас у неё также могут возникнуть проблемы, ведь «Флора», кажется, в порядке: всего неделю назад в местной лиге била «Левадию» (2:1), единственного конкурента в чемпионате. А вот «Иберия», наоборот, была настолько неубедительной в последнее время (3 победы в 8 последних турах), что решилась на смену тренера в середине сезона. Новый – наш Андрей Демченко, который на двух последних местах работы провёл… 34 матча. Суммарно. «Иберия» просто пытается оправиться – ей не до ЛЧ. Раньше было легче, но команда всё равно проиграла аж 5 из 6 своих последних матчей в еврокубках. В 4 из 7 крайних даже не забила. Пройдёт ли «Флору»? Скорее да. Но результат гарантирует себе дома. В гостях – плановые ежегодные страдания в Эстонии.