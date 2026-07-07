Игрок сборной Бельгии: «В жизни всегда существует справедливость»
Николас Раскин высказался о победе над США
Полузащитник сборной Бельгии Николас Раскин заявил, что победа его команды над США со счетом 4:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира стала своеобразным восстановлением справедливости после решения ФИФА разрешить нападающему сборной США Фоларину Балогуну сыграть несмотря на удаление в предыдущем матче.
«Как я уже говорил, мне кажется, что в жизни всегда существует справедливость. Когда происходят такие вещи, их можно объяснять как угодно, но мы не считаем, что это было справедливо, – сказал Раскин. – И сегодня, думаю, нам это немного вернулось в виде удачи. Нам нужно было выиграть этот матч, и именно это было нашим главным посланием».
В 1/4 финала сборная Бельгии 10 июля в Лос-Анджелесе сыграет с Испанией, которая накануне прошла Португалию (1:0) благодаря позднему голу Мерино.
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