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Чемпионат мира
07 июля 2026, 12:22 |
443
0

Игрок сборной Бельгии: «В жизни всегда существует справедливость»

Николас Раскин высказался о победе над США

07 июля 2026, 12:22 |
443
0
Игрок сборной Бельгии: «В жизни всегда существует справедливость»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Раскин
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Полузащитник сборной Бельгии Николас Раскин заявил, что победа его команды над США со счетом 4:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира стала своеобразным восстановлением справедливости после решения ФИФА разрешить нападающему сборной США Фоларину Балогуну сыграть несмотря на удаление в предыдущем матче.

«Как я уже говорил, мне кажется, что в жизни всегда существует справедливость. Когда происходят такие вещи, их можно объяснять как угодно, но мы не считаем, что это было справедливо, – сказал Раскин. – И сегодня, думаю, нам это немного вернулось в виде удачи. Нам нужно было выиграть этот матч, и именно это было нашим главным посланием».

В 1/4 финала сборная Бельгии 10 июля в Лос-Анджелесе сыграет с Испанией, которая накануне прошла Португалию (1:0) благодаря позднему голу Мерино.

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Иван Чирко Источник: Reuters
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