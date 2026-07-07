Один из лидеров сборной Украины провел первую тренировку в новом клубе

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский присоединился к турецкому «Трабзонспору», в составе которого провел первую тренировку. Об этом сообщил Gunebakis.

Во вторник, 6 июля, на тренировочной базе имени Мехмета Али Йылмаза началась подготовка «бордово-синих» к сезону 2026/27. На первой тренировке под руководством главного тренера Фатиха Текке на поле впервые вышли новички команды.

В преддверии нового сезона «Трабзонспор» усилил свой состав – к команде присоединились Руслан Малиновский, Ноа Савиоло, Тьерри Карадениз, Мелих Кабасакал и Метехан Мимароглу, которые впервые одели «бордово-синюю» футболку.

Малиновский в прошлом сезоне защищал цвета итальянского «Дженоа», в составе которого провел 35 матчей, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

После завершения кампании 2025/26 опытный 33-летний футболист получил статус свободного агента и присоединился к «Трабзонспору», подписав контракт на три года.

ФОТО. Руслан Малиновский провел первую тренировку в новом клубе