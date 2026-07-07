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Турция
07 июля 2026, 11:41 | Обновлено 07 июля 2026, 11:54
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Один из лидеров сборной Украины провел первую тренировку в новом клубе

Руслан Малиновский занимался на базе «Трабзонспора» под руководством Фатиха Текке

07 июля 2026, 11:41 | Обновлено 07 июля 2026, 11:54
1685
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Один из лидеров сборной Украины провел первую тренировку в новом клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский
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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский присоединился к турецкому «Трабзонспору», в составе которого провел первую тренировку. Об этом сообщил Gunebakis.

Во вторник, 6 июля, на тренировочной базе имени Мехмета Али Йылмаза началась подготовка «бордово-синих» к сезону 2026/27. На первой тренировке под руководством главного тренера Фатиха Текке на поле впервые вышли новички команды.

В преддверии нового сезона «Трабзонспор» усилил свой состав – к команде присоединились Руслан Малиновский, Ноа Савиоло, Тьерри Карадениз, Мелих Кабасакал и Метехан Мимароглу, которые впервые одели «бордово-синюю» футболку.

Малиновский в прошлом сезоне защищал цвета итальянского «Дженоа», в составе которого провел 35 матчей, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

После завершения кампании 2025/26 опытный 33-летний футболист получил статус свободного агента и присоединился к «Трабзонспору», подписав контракт на три года.

ФОТО. Руслан Малиновский провел первую тренировку в новом клубе

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Руслан Малиновский Фатих Текке тренировка
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
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