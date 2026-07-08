Легендарный Мейвезер обратился к Роналду после провала на ЧМ-2026

Легендарный боксер Флойд Мейвезер поздравил капитана сборной Португалии Криштиану Роналду с выдающейся карьерой и отметил его вклад в развитие футбола.

«Брат, поздравляю тебя с невероятной карьерой и всеми достижениями. То, что ты сделал для футбола, никогда не забудут. Ты вдохновил миллионы людей и навсегда изменил эту игру.

Твой труд, дисциплина, стабильность и величие на протяжении многих лет – именно из этого рождаются легенды. Я безгранично уважаю всё, что ты отдал этому виду спорта», – сказал Мейвезер.

Напомним, сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира по футболу 2026 года после поражения от Испании (0:1) в 1/8 финала. Этот матч стал последним для Роналду на мундиалях.