Легендарный Мейвезер обратился к Роналду после провала на ЧМ-2026
Флойд положительно отозвался о Криштиану
Легендарный боксер Флойд Мейвезер поздравил капитана сборной Португалии Криштиану Роналду с выдающейся карьерой и отметил его вклад в развитие футбола.
«Брат, поздравляю тебя с невероятной карьерой и всеми достижениями. То, что ты сделал для футбола, никогда не забудут. Ты вдохновил миллионы людей и навсегда изменил эту игру.
Твой труд, дисциплина, стабильность и величие на протяжении многих лет – именно из этого рождаются легенды. Я безгранично уважаю всё, что ты отдал этому виду спорта», – сказал Мейвезер.
Напомним, сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира по футболу 2026 года после поражения от Испании (0:1) в 1/8 финала. Этот матч стал последним для Роналду на мундиалях.
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