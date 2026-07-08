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  4. Легендарный Мейвезер обратился к Роналду после провала на ЧМ-2026
Чемпионат мира
08 июля 2026, 02:32 |
92
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Легендарный Мейвезер обратился к Роналду после провала на ЧМ-2026

Флойд положительно отозвался о Криштиану

08 июля 2026, 02:32 |
92
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Легендарный Мейвезер обратился к Роналду после провала на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер
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Легендарный боксер Флойд Мейвезер поздравил капитана сборной Португалии Криштиану Роналду с выдающейся карьерой и отметил его вклад в развитие футбола.

«Брат, поздравляю тебя с невероятной карьерой и всеми достижениями. То, что ты сделал для футбола, никогда не забудут. Ты вдохновил миллионы людей и навсегда изменил эту игру.

Твой труд, дисциплина, стабильность и величие на протяжении многих лет – именно из этого рождаются легенды. Я безгранично уважаю всё, что ты отдал этому виду спорта», – сказал Мейвезер.

Напомним, сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира по футболу 2026 года после поражения от Испании (0:1) в 1/8 финала. Этот матч стал последним для Роналду на мундиалях.

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Флойд Мейвезер сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Instagram
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Оленьченко  тм дурак в чому провал, програли команді з другої сотні?
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