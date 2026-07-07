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Англия
07 июля 2026, 07:52 | Обновлено 07 июля 2026, 08:19
1842
0

Коуч сборной Испании заговорил о Роналду после матча с Португалией на ЧМ

Луис де ла Фуэнте выразил восхищение легендой сборной Португалии

07 июля 2026, 07:52 | Обновлено 07 июля 2026, 08:19
1842
0
Коуч сборной Испании заговорил о Роналду после матча с Португалией на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте
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Главный тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился эмоциями после победы своей команды над Португалией (1:0) в 1/8 финала Мундиаля.

«Микель Мерино никогда не разочаровывает, на него всегда можно положиться. Он выиграл для нас чемпионат Европы и всегда оказывается рядом, когда это больше всего нужно. Он один из лучших игроков мира на своей позиции. У нас на скамейке запасных есть футболисты, которые в любой другой сборной выходили бы в стартовом составе.

Я принимаю решение, думая только о том, что лучше для команды. Я никогда не был склонен к авантюрам. Микель играет исключительно хорошо и всегда находится там, где должно быть.

Роналду? Мы время от времени общаемся, и я большой поклонник его ценностей, того, что он олицетворяет, его отношение к спорту. Я считаю, что Криштиану является примером для молодежи. Когда у нас есть возможность побыть вместе, мы выражаем взаимное уважение.

Мы празднуем сам выход в четвертьфинал, а играть будем с тем, кто нам достанется. Мы будем ждать этого матча и уверены в своих силах. У нас уже есть опыт матчей против хозяев турнира, в частности, против Германии на чемпионате Европы», – сказал тренер.

Национальная сборная Испании уверенно шагает по Мундиалю. В 1/4 финала ЧМ-2026 подопечные Луиса де ла Фуэнте сыграют против Бельгии. Матч Испания – Бельгия запланирован на пятницу, 10 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00.

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Олег Вахоцкий Источник: Marca
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