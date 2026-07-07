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07 июля 2026, 03:54 |
485
0

ФОТО. Звезда Португалии играл против Испании с дыркой в бутсе

Педру Нету был в ярости после жесткого эпизода в матче ЧМ-2026

07 июля 2026, 03:54 |
485
0
ФОТО. Звезда Португалии играл против Испании с дыркой в бутсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Педру Нету
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Полузащитник сборной Португалии и «Челси» Педру Нету попал в необычную ситуацию во время матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Испании.

Футболист был вынужден некоторое время играть с большой дыркой в бутсе после контакта с одним из игроков сборной Испании. Нету остался недоволен эпизодом и жаловался главному арбитру встречи Энтони Тейлору.

На кадрах трансляции было видно, что задняя часть бутсы португальца фактически разорвана, а под ней виднелся испачканный травой носок. Речь идет о модели Nike Zoom Mercurial Vapor 16 Elite, специально созданной для чемпионата мира.

В соцсетях фанаты активно отреагировали на инцидент. Одни удивлялись, как после такого эпизода никто не получил карточку, а другие шутили, что после этого «акции Nike могут пойти вниз».

Через несколько минут Нету все же пришлось заменить поврежденную бутсу. Сам матч Португалия проиграла Испании со счетом 0:1 и вылетела с чемпионата мира.

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фото Педру Нету сборная Португалии по футболу чемпионат мира по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
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