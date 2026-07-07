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07 июля 2026, 03:17 | Обновлено 07 июля 2026, 03:22
252
0

ФОТО. Холанд встретил любовь всей жизни еще до статуса суперзвезды

Изабель Хаугсенг Йохансен была рядом с форвардом задолго до большой славы

07 июля 2026, 03:17 | Обновлено 07 июля 2026, 03:22
252
0
ФОТО. Холанд встретил любовь всей жизни еще до статуса суперзвезды
Instagram. Эрлинг Холанд и Изабель Хаугсенг Йохансен
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В сети появилась романтическая история о личной жизни форварда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

Возлюбленная футболиста – Изабель Хаугсенг Йохансен – знает его еще с детства. Они выросли в городе Брюне в Норвегии и играли в футбол в одном местном клубе.

Их история началась задолго до того, как Холанд стал одной из главных звезд мирового футбола, начал бить рекорды, выигрывать трофеи и подписывать многомиллионные контракты.

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Позже Эрлинг уехал из Норвегии ради карьеры, и их пути на время разошлись. Но спустя годы они снова нашли друг друга. В публикации отмечается, что именно Изабель первой написала Холанду.

Несмотря на огромную популярность нападающего, пара долго держала отношения вдали от лишнего внимания. Изабель была рядом с Холандом в важные моменты его карьеры, а в 2024 году они впервые стали родителями.

Пока мир знает Холанда как машину для голов, Изабель знала его еще до славы, трофеев и миллионов.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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