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  4. ВИДЕО. Сборная Бельгии открыла счет в матче против США уже на 9-й минуте
Чемпионат мира
07 июля 2026, 03:16 | Обновлено 07 июля 2026, 03:18
193
0

ВИДЕО. Сборная Бельгии открыла счет в матче против США уже на 9-й минуте

Шарль де Кетеларе стал автором первого гола в матче

07 июля 2026, 03:16 | Обновлено 07 июля 2026, 03:18
193
0
ВИДЕО. Сборная Бельгии открыла счет в матче против США уже на 9-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Шарль де Кетеларе
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Бельгийская сборная вышла вперед в матче 1/8 финала против США на чемпионате мира 2026.

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Автором первого гола стал нападающий Шарль де Кетеларе, который огорчил американцев на 9-й минуте.

Шарль не упустил передачу Николаса Раскина и забил в пустые ворота.

На этом чемпионате нападающий сыграл четыре матча, но этот гол стал для него первым на ЧМ-2026.

ВИДЕО. Сборная Бельгии открыла счет в матче против США уже на 9-й минуте

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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