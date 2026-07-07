Бельгийская сборная вышла вперед в матче 1/8 финала против США на чемпионате мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Автором первого гола стал нападающий Шарль де Кетеларе, который огорчил американцев на 9-й минуте.

Шарль не упустил передачу Николаса Раскина и забил в пустые ворота.

На этом чемпионате нападающий сыграл четыре матча, но этот гол стал для него первым на ЧМ-2026.

ВИДЕО. Сборная Бельгии открыла счет в матче против США уже на 9-й минуте