Чемпионат мира07 июля 2026, 03:16 | Обновлено 07 июля 2026, 03:18
193
0
ВИДЕО. Сборная Бельгии открыла счет в матче против США уже на 9-й минуте
Шарль де Кетеларе стал автором первого гола в матче
07 июля 2026, 03:16 | Обновлено 07 июля 2026, 03:18
193
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Бельгийская сборная вышла вперед в матче 1/8 финала против США на чемпионате мира 2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Автором первого гола стал нападающий Шарль де Кетеларе, который огорчил американцев на 9-й минуте.
Шарль не упустил передачу Николаса Раскина и забил в пустые ворота.
На этом чемпионате нападающий сыграл четыре матча, но этот гол стал для него первым на ЧМ-2026.
ВИДЕО. Сборная Бельгии открыла счет в матче против США уже на 9-й минуте
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 июля 2026, 10:23 19
Алексей Сливченко – о вылете с ЧМ-2026 сборной Бразилии
Футбол | 06 июля 2026, 18:27 52
Американский лидер сделал откровенное признание
Футбол | 06.07.2026, 07:27
Бокс | 06.07.2026, 08:42
Футбол | 07.07.2026, 01:55
Комментарии 0
Популярные новости
06.07.2026, 04:24 9
06.07.2026, 06:15 1
05.07.2026, 06:25 7
05.07.2026, 10:02 3
05.07.2026, 07:02 1
06.07.2026, 08:19