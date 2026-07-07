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07 июля 2026, 01:57 |
315
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Тренер умершей футболистки назвал ее «лгуньей» – семья обвиняет клуб

Джонатан Морган дал показания по делу о смерти 27-летней Мэдди Кьюсак

07 июля 2026, 01:57 |
315
0
Тренер умершей футболистки назвал ее «лгуньей» – семья обвиняет клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдди Кьюсак
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Бывший главный тренер женской команды «Шеффилд Юнайтед» Джонатан Морган дал показания на слушаниях по делу о смерти футболистки Мэдди Кьюсак.

Кьюсак умерла в сентябре 2023 года в возрасте 27 лет. На тот момент она выступала за «Шеффилд Юнайтед». Семья футболистки считает, что ее ментальное состояние ухудшилось после прихода Моргана на пост главного тренера в феврале 2023 года. Сам специалист любую вину отрицает.

Как сообщает The Times, во время расследования стало известно, что в заявлении для Футбольной ассоциации Англии Морган назвал Кьюсак «в целом лгуньей». В суде тренер объяснил свои слова тем, что, по его мнению, часть событий была представлена не фактически.

Также Морган заявил, что Мэдди «не была той счастливой девушкой, какой ее пытаются показать родители в медиа», а также якобы могла «тонко принижать других футболисток». При этом тренер подчеркнул, что не считает такое поведение нетипичным для футбола.

Морган также отрицал, что кричал на Кьюсак, унижал ее из-за внешности или называл оскорбительными словами. По его версии, комментарий о ее физической форме касался не веса, а особенностей тренировочного процесса.

Ранее мать футболистки заявила, что ее дочь была бы жива, если бы «Шеффилд Юнайтед» не назначил Моргана главным тренером. Сам специалист настаивает, что поддерживал Кьюсак и направил ее к клубному врачу, когда узнал о проблемах с ментальным здоровьем.

Рассмотрение дела продолжается. Представители «Шеффилд Юнайтед» также должны дать показания.

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фото Шеффилд Юнайтед смерть
Максим Лапченко Источник: The Times
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