Стало известно, кто возглавит сборную Португалии после вылета с ЧМ-2026

Федерация футбола Португалии нашла замену Роберто Мартинесу, который покинул пост тренера команды после вылета в 1/8 финала от Испании на ЧМ-2026 (0:1).

По информации издания A Bola, новым тренером европейской сборной станет опытный Жорже Жезуш.

На 71-летнего специалиста обратил внимание президент федерации. Он настроен доверить Жезушу подготовку к предстоящим турнирам – ЧЕ-2028 и ЧМ-2030.

Предыдущим местом работы Жорже был саудовский «Аль-Наср». За год на посту главного тренера специалист провел 49 матчей, а также привел команду к победе в национальном чемпионате.

За свою карьеру Жезуш успел поработать в таких известных клубах: «Бенфика», «Брага», «Спортинг», «Фламенго», «Фенербахче» и «Аль-Хилаль».