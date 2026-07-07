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Чемпионат мира
07 июля 2026, 01:31 | Обновлено 07 июля 2026, 01:35
671
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Стало известно, кто возглавит сборную Португалии после вылета с ЧМ-2026

71-летний Жорже Жезуш договорился о контракте с федерацией

07 июля 2026, 01:31 | Обновлено 07 июля 2026, 01:35
671
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Стало известно, кто возглавит сборную Португалии после вылета с ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорже Жезуш
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Федерация футбола Португалии нашла замену Роберто Мартинесу, который покинул пост тренера команды после вылета в 1/8 финала от Испании на ЧМ-2026 (0:1).

По информации издания A Bola, новым тренером европейской сборной станет опытный Жорже Жезуш.

На 71-летнего специалиста обратил внимание президент федерации. Он настроен доверить Жезушу подготовку к предстоящим турнирам – ЧЕ-2028 и ЧМ-2030.

Предыдущим местом работы Жорже был саудовский «Аль-Наср». За год на посту главного тренера специалист провел 49 матчей, а также привел команду к победе в национальном чемпионате.

За свою карьеру Жезуш успел поработать в таких известных клубах: «Бенфика», «Брага», «Спортинг», «Фламенго», «Фенербахче» и «Аль-Хилаль».

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Андрей Витренко Источник: A Bola
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