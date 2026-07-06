ВИДЕО. Как Микель Мерино забил в ворота Португалии на 90+1-й минуте
Сборная Испании вышла вперед в конце матча 1/8 финала чемпионата мира 2026
Сборная Испании вышла вперед в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 против Португалии.
На 90+1-й минуте счет открыл Микель Мерино после передачи от Феррана Торреса.
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Мерино начал встречу в резерве и вышел на поле лишь на 85-й минуте вместо Дани Ольмо. Для Микеля это четвертый матч на ЧМ-2026 и первый забитый мяч.
Встреча Португалии и Испании стартовала 6 июля в 22:00 по Киеву на Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Победитель этой пары в 1/4 финала сыграет или с США, или с Бельгией.
❗️ ВИДЕО. Как Микель Мерино забил в ворота Португалии на 90+1-й минуте
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