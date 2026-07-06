Левый защитник сборной Португалии Нуну Мендеш получил травму в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 против Испании.

Нуну Мендеш вынужденно покинул поле на 56-й минуте встречи – наставник португальцев Роберто Мартинес выпустил вместо него Нельсона Семеду.

Мендеш персонально играл против звездного вингера Испании Ламина Ямаля и выиграл у него три очные дуэли из трех в первом тайме.

На старте второй 45-минутки Ламину все-таки удалось пройти Мендеша, который в подкате пытался переправить мяч на угловой после прострела Ямаля. Судя по всему, именно после этого эпизода левый фулбек Португалии получил травму.

Встреча Португалии и Испании стартовала 6 июля в 22:00 по Киеву на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Счет в матче все еще 0:0.

ФОТО. Сборная Португалии потеряла Нуну Мендеша, который закрывал Ямаля