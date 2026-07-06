ФОТО. Сборная Португалии потеряла Нуну Мендеша, который закрывал Ямаля
Левый защитник португальцев вынужденно покинул поля на 56-й минуте из-за повреждения
Левый защитник сборной Португалии Нуну Мендеш получил травму в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 против Испании.
Нуну Мендеш вынужденно покинул поле на 56-й минуте встречи – наставник португальцев Роберто Мартинес выпустил вместо него Нельсона Семеду.
Мендеш персонально играл против звездного вингера Испании Ламина Ямаля и выиграл у него три очные дуэли из трех в первом тайме.
На старте второй 45-минутки Ламину все-таки удалось пройти Мендеша, который в подкате пытался переправить мяч на угловой после прострела Ямаля. Судя по всему, именно после этого эпизода левый фулбек Португалии получил травму.
Встреча Португалии и Испании стартовала 6 июля в 22:00 по Киеву на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне. Счет в матче все еще 0:0.
ФОТО. Сборная Португалии потеряла Нуну Мендеша, который закрывал Ямаля
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