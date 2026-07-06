ФОТО. Дом журналиста Вацко пострадал от обстрелов

Дом, где проживает журналист Виктор Вацко, пострадал от утренних обстрелов.

«Наш дом… Искренние соболезнования семьям погибших…

Мы – окей. Стены, окна можно отремонтировать. Жизнь людям не вернешь…», – написал Вацко.

В Киеве по меньшей мере 15 человек погибли, еще 56 – получили ранения.