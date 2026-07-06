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06 июля 2026, 22:43 |
1245
0

ФОТО. Дом журналиста Вацко пострадал от обстрелов

Виктор Вацко поделился грустными новостями

06 июля 2026, 22:43 |
1245
0
ФОТО. Дом журналиста Вацко пострадал от обстрелов
YouTube. Виктор Вацко
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Дом, где проживает журналист Виктор Вацко, пострадал от утренних обстрелов.

«Наш дом… Искренние соболезнования семьям погибших…

Мы – окей. Стены, окна можно отремонтировать. Жизнь людям не вернешь…», – написал Вацко.

В Киеве по меньшей мере 15 человек погибли, еще 56 – получили ранения.

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Виктор Вацко фото
Руслан Полищук Источник: Instagram
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