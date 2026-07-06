Другие новости06 июля 2026, 22:43 |
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ФОТО. Дом журналиста Вацко пострадал от обстрелов
Виктор Вацко поделился грустными новостями
06 июля 2026, 22:43 |
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Дом, где проживает журналист Виктор Вацко, пострадал от утренних обстрелов.
«Наш дом… Искренние соболезнования семьям погибших…
Мы – окей. Стены, окна можно отремонтировать. Жизнь людям не вернешь…», – написал Вацко.
В Киеве по меньшей мере 15 человек погибли, еще 56 – получили ранения.
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